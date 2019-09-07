Косачев назвал освобождение россиян первым шагом к диалогу Москвы и Киева

Российский самолет Ту-204 в аэропорту перед вылетом в Москву. Стоп-кадр видео

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Освобождение граждан на Украине является первым шагом в направлении перехода от конфронтации к диалогу Москвы и Киева, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ в субботу днем.

"Думаю, мы наконец-то можем "выдохнуть": обмен "удерживаемыми лицами" между Россией и Украиной состоялся. Зная, что этому предшествовали долгие переговоры, активные спекуляции, неоднократные попытки срыва и "фальстарты", можно в полной мере оценить реальный масштаб этого события. Ведь это практически первый шаг в направлении перехода от конфронтации к диалогу, и можно только искренне поблагодарить тех, благодаря чьим усилиям это стало возможным", - написал Косачев в Facebook

Он отметил, что радует тот факт, что команда украинского президента Владимира Зеленского нашла в себе силы и решимость пойти на этот шаг, несмотря на сопротивление, которое они испытывали со стороны противников диалога с Россией и с Донбассом.

"Для многих из тех, кто громко и с пафосом требовал освобождения "политзаключенных" и "военнопленных", намного выгоднее было, чтобы они продолжали пребывать в "кремлевских застенках", тем самым давая возможность для продолжения пропагандистских кампаний глобального масштаба", - добавил Косачев.

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Сенатор подчеркнул, что есть ситуации, когда пламенная борьба за освобождение узников намного выгоднее и безопаснее самого освобождения.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.