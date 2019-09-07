Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T14:05Z
https://ria.ru/20190907/1558423118.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155842/26/1558422611_0:5:557:318_1036x0_80_0_0_c93924ae53ae0d75a9036b95737e8dc3.jpg
РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Косачев назвал освобождение россиян первым шагом к диалогу Москвы и Киева

13:41 07.09.2019 (обновлено: 14:05 07.09.2019)
867
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский самолет Ту-204 в аэропорту перед вылетом в Москву. Стоп-кадр видео
Российский самолет Ту-204 в аэропорту перед вылетом в Москву. Стоп-кадр видео
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Освобождение граждан на Украине является первым шагом в направлении перехода от конфронтации к диалогу Москвы и Киева, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ в субботу днем.
Родственники украинских военнослужащих, нарушивших морскую границу РФ, ожидают самолет из Москвы в аэропорту Борисполя
Вчера, 13:22Освобождение задержанных россиян и украинцев
Адвокат назвал обмен граждан России и Украины общим праздником
"Думаю, мы наконец-то можем "выдохнуть": обмен "удерживаемыми лицами" между Россией и Украиной состоялся. Зная, что этому предшествовали долгие переговоры, активные спекуляции, неоднократные попытки срыва и "фальстарты", можно в полной мере оценить реальный масштаб этого события. Ведь это практически первый шаг в направлении перехода от конфронтации к диалогу, и можно только искренне поблагодарить тех, благодаря чьим усилиям это стало возможным", - написал Косачев в Facebook.
Он отметил, что радует тот факт, что команда украинского президента Владимира Зеленского нашла в себе силы и решимость пойти на этот шаг, несмотря на сопротивление, которое они испытывали со стороны противников диалога с Россией и с Донбассом.
"Для многих из тех, кто громко и с пафосом требовал освобождения "политзаключенных" и "военнопленных", намного выгоднее было, чтобы они продолжали пребывать в "кремлевских застенках", тем самым давая возможность для продолжения пропагандистских кампаний глобального масштаба", - добавил Косачев.
Сенатор подчеркнул, что есть ситуации, когда пламенная борьба за освобождение узников намного выгоднее и безопаснее самого освобождения.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Республики Крым Сергей Аксёнов и члены экипажа российского рыболовецкого судна Норд на пункте пропуска Армянск
Вчера, 13:33Освобождение задержанных россиян и украинцев
Случаи передачи заключенных между Россией и Украиной в 2014-2019 годах
1631013
Обсудить 0
Освобождение задержанных россиян и украинцевКонстантин КосачевРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Российский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково
Россия и Украина освободили задержанных граждан
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский встретил у трапа прилетевших из России украинцев
Сотрудник безопасности на взлетной полосе аэропорта Борисполь
В Киеве приземлился самолет с освобожденными в Москве украинскими военными
Самолет с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским и участниками договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной вылетел из аэропорта Борисполь. 7 сентября 2019
Борт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву
Лента
новостей
Кирилл Вышинский перед отправкой из Киева в Москву
Вышинский вместе с освобожденными на Украине россиянами вылетел в Москву
Родственники украинских военнослужащих, нарушивших морскую границу РФ, ожидают самолет из Москвы в аэропорту Борисполя
Адвокат назвал обмен граждан России и Украины общим праздником
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Москалькова оценила важность диалога Путина и Зеленского для освобождения
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о возможности второго этапа освобождения задержанных лиц
Информация о рейсе Москва - Киев на сайте Flightradar. 7 сентября 2019
Борт специального летного отряда "Россия" приземлился в Киеве
Российский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково
В СФ назвали обмен между РФ и Украиной прологом в продвижении "Минска-2"
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко назвала возвращение украинцев "лучшей новостью года"
Здание нового терминала D Киевского международного аэропорта Борисполь
Освобожденные Киевом россияне готовятся к вылету в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Зеленский рассказал о "самом сложном в президентстве" разговоре с Путиным
Осужденный в России за терроризм Олег Сенцов в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
Осужденные в России за терроризм Сенцов и Кольченко вернулись на Украину
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Республики Крым Сергей Аксёнов и члены экипажа российского рыболовецкого судна Норд на пункте пропуска Армянск
Случаи передачи заключенных между Россией и Украиной в 2014-2019 годах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Волгоградской области открылись избирательные участки
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
Лента новостейМолния