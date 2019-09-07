Правительство Гонконга опровергло слухи о гибели людей во время протестов

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Правительство Гонконга заявило, что за прошедшие три месяца не было смертельных случаев при действиях правоохранителей, а также отвергло слухи о гибели демонстранта в метро, сообщает газета Правительство Гонконга заявило, что за прошедшие три месяца не было смертельных случаев при действиях правоохранителей, а также отвергло слухи о гибели демонстранта в метро, сообщает газета Hong Kong Commercial Daily

Власти специального административного округа решительно отвергли информацию о смертельном случае во время столкновения в метро на станции Принс-Эдуард 31 августа. Полиция ранее уже отрицала, что в метро демонстранта забили до смерти. Пожарные в пятницу также заявляли, что в тот вечер скорая помощь понадобилась семи пострадавшим, но никто не погиб.

"Заявления в сети, игнорирующие вышеуказанные факты, не просто ошибка, это скорее преднамеренная клевета. Эти безответственные слухи постоянно распространяются в интернете с целью ввести жителей в заблуждение, они вносят в общество разделение и недовольство в момент, когда правительство искренне создает платформу для диалога", - заявил представитель правительства.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.