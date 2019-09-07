В Киеве приземлился самолет с освобожденными в Москве украинскими военными

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Самолет с гражданами Украины, участвующими в договоренности с Россией об одновременном освобождении, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Граждан встречают на взлетно-посадочной полосе близкие, пока самолет выруливает по полосе, трансляцию ведут украинские телеканалы.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что украинский лидер Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения.