В Киеве приземлился самолет с освобожденными в Москве украинскими военными

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Самолет с гражданами Украины, участвующими в договоренности с Россией об одновременном освобождении, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".

Граждан встречают на взлетно-посадочной полосе близкие, пока самолет выруливает по полосе, трансляцию ведут украинские телеканалы.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.