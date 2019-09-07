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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Россия и Украина освободили задержанных граждан

13:31 07.09.2019 (обновлено: 15:25 07.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково
Российский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Состоялась акция по одновременному освобождению осужденных и задержанных россиян и украинцев, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Историческая широкомасштабная гуманитарная акция по возвращению граждан России и Украины в свои семьи состоялась. Тридцать пять человек и тридцать пять человек с другой стороны прошли границу, все контрольные пункты", — сказала она.
© РИА НовостиКирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
© РИА Новости
Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
Омбудсмен добавила, что это событие стало новой страницей отношений в гуманитарной и правовой сфере между странами. При этом, по ее словам, взаимную передачу осужденных нельзя считать завершенной, поскольку еще продолжается расследование около половины уголовных дел.
В Кремле поприветствовали прошедший обмен.
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также подтвердил, что в Россию, в частности, вернулся главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Других участников обмена он называть не стал. "Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая", — заявил Песков.
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"Результат политической воли"

Взаимный диалог во вопросу одновременного освобождения стал возможным только после телефонного разговора президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, отметила Москалькова.
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В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды.
"Несмотря на то что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление", — написала Захарова в Facebook.
Она добавила, что в этом контексте очевидно, что "привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом".

Договоренность об одновременном освобождении

Работу над этим процессом Россия и Украина начали в конце лета. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
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В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва.
Позднее экс-омбудсмен Украины Нина Карпачева сообщила, что украинский лидер помиловал 16 человек, среди которых три женщины.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сокрушительная победа Зеленского, а что Россия? Россия в этом обмене ведомая сторона. И как теперь отвечать на обвинения, что Россия считается Украиной стороной конфликта в Гражданской войне на Украине?
7 сентября, 13:47
ВРВиктор Ростов
20510299
Ой, надо же! Как здорово! Надо этот день сделать государственным праздником! Ура!!!
7 сентября, 13:56
Naum Vygodsky
51111367
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