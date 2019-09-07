Россия и Украина освободили задержанных граждан

Российский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Состоялась акция по одновременному освобождению осужденных и задержанных россиян и украинцев, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Историческая широкомасштабная гуманитарная акция по возвращению граждан России и Украины в свои семьи состоялась. Тридцать пять человек и тридцать пять человек с другой стороны прошли границу, все контрольные пункты", — сказала она.

© РИА Новости Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву © РИА Новости Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву

Омбудсмен добавила, что это событие стало новой страницей отношений в гуманитарной и правовой сфере между странами. При этом, по ее словам, взаимную передачу осужденных нельзя считать завершенной, поскольку еще продолжается расследование около половины уголовных дел.

В Кремле поприветствовали прошедший обмен.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также подтвердил, что в Россию, в частности, вернулся главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Других участников обмена он называть не стал. "Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая", — заявил Песков.

"Результат политической воли"

Взаимный диалог во вопросу одновременного освобождения стал возможным только после телефонного разговора президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, отметила Москалькова.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды.

"Несмотря на то что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление", — написала Захарова в Facebook

Она добавила, что в этом контексте очевидно, что "привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом".

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Договоренность об одновременном освобождении

Работу над этим процессом Россия и Украина начали в конце лета. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва.