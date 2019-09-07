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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Борт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву

13:28 07.09.2019 (обновлено: 13:59 07.09.2019)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСамолет с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским и участниками договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной вылетел из аэропорта Борисполь. 7 сентября 2019
Самолет с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским и участниками договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной вылетел из аэропорта Борисполь. 7 сентября 2019
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.
Борт прибыл в киевский аэропорт "Борисполь" утром в субботу. Он забрал руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, освобожденного украинским судом из-под стражи, а также освобожденных на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в Россию из Украины возвращаются 33 человека.
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