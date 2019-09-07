Борт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву

Самолет с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским и участниками договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной вылетел из аэропорта Борисполь. 7 сентября 2019

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в столице РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.

Борт прибыл в киевский аэропорт "Борисполь" утром в субботу. Он забрал руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, освобожденного украинским судом из-под стражи, а также освобожденных на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в Россию из Украины возвращаются 33 человека.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.