Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T13:15Z
https://ria.ru/20190907/1558422451.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155832/79/1558327980_0:0:2848:1602_1036x0_80_0_0_983a685923fc74f2ff390572c40b76de.jpg
РИА Новости
Культура

Путин поздравил Художественно-исторический музей имени Григорьева с юбилеем

13:15 07.09.2019
230
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа на полях Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Художественно-исторического музея имени Александра Григорьева со столетним юбилеем и назвал его жемчужиной духовного наследия Марий Эл, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Расположенный в старинном приволжском городе Козьмодемьянске, этот замечательный музей является одной из подлинных жемчужин богатейшего исторического, культурного, духовного наследия Республики Марий Эл. В его впечатляющем собрании – полотна известных русских мастеров, памятники декоративно-прикладного искусства, ценные архивные документы", - говорится в телеграмме.
Памятник писателю и поэту Александру Сергеевичу Пушкину в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в усадьбе Вязёмы
6 сентября, 19:15Новости Подмосковья
Туристическая тропа появилась в подмосковном музее-заповеднике Пушкина
Президент подчеркнул, что особое место в музее занимает уникальная этнографическая коллекция, посвященная традициям и обычаям народов, которые испокон веков живут на этой земле.
"Отрадно, что сегодня музей динамично развивается, привлекает гостей содержательной экспозицией, востребованными творческими инициативами", - отметил Путин.
Он добавил, что музей служит важной образовательной, просветительской площадкой для детей и молодежи, пробуждает у них интерес к истории родного края и своей страны.
310002
Обсудить 0
КультураАлександр ГригорьевВладимир ПутинМарий ЭлРоссияКозьмодемьянск
Рекомендуем
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский открыл музейную выставку в День города в Москве
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин в воскресенье проголосует на выборах в Мосгордуму
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии на ВДНХ, посвящённом празднованию Дня города Москвы. 7 сентября 2019
В Москве сделано много для создания комфортной жизни горожан, заявил Путин
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Москалькова оценила важность диалога Путина и Зеленского для освобождения
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии на ВДНХ, посвящённом празднованию Дня города Москвы. 7 сентября 2019
Путин поздравил москвичей с Днем города
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на торжественном мероприятии на ВДНХ, посвящённом празднованию Дня города Москвы
Собянин посетил праздничные гуляния в Москве
Российский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково
Россия и Украина освободили задержанных граждан
Сбросы воды через плотину Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области
Нижне-Бурейскую ГЭС в Приамурье ввели в промышленную эксплуатацию
Кадр из трейлера сериала Екатерина Великая
В Сети появился полный трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен
Кирилл Вышинский перед отправкой из Киева в Москву
Вышинский и другие освобожденные на Украине готовятся к вылету в Россию
Актриса Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Вернувшиеся из России украинцы встретятся с Зеленским, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп
Трамп поздравил Россию и Украину с возвращением задержанных
Родственники украинских военнослужащих, нарушивших морскую границу РФ, ожидают самолет из Москвы в аэропорту Борисполя
Адвокат назвал обмен граждан России и Украины общим праздником
Макет российского пилотируемого транспортного корабля Федерация
Создание нового космического корабля вернулось в график, заявил Рогозин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Волгоградской области открылись избирательные участки
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
Лента новостейМолния