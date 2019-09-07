Путин поздравил Художественно-исторический музей имени Григорьева с юбилеем

"Расположенный в старинном приволжском городе Козьмодемьянске, этот замечательный музей является одной из подлинных жемчужин богатейшего исторического, культурного, духовного наследия Республики Марий Эл. В его впечатляющем собрании – полотна известных русских мастеров, памятники декоративно-прикладного искусства, ценные архивные документы", - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что особое место в музее занимает уникальная этнографическая коллекция, посвященная традициям и обычаям народов, которые испокон веков живут на этой земле.

Он добавил, что музей служит важной образовательной, просветительской площадкой для детей и молодежи, пробуждает у них интерес к истории родного края и своей страны.