Путин поздравил Художественно-исторический музей имени Григорьева с юбилеем

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Художественно-исторического музея имени Александра Григорьева со столетним юбилеем и назвал его жемчужиной духовного наследия Марий Эл, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Расположенный в старинном приволжском городе Козьмодемьянске, этот замечательный музей является одной из подлинных жемчужин богатейшего исторического, культурного, духовного наследия Республики Марий Эл. В его впечатляющем собрании – полотна известных русских мастеров, памятники декоративно-прикладного искусства, ценные архивные документы", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что особое место в музее занимает уникальная этнографическая коллекция, посвященная традициям и обычаям народов, которые испокон веков живут на этой земле.
"Отрадно, что сегодня музей динамично развивается, привлекает гостей содержательной экспозицией, востребованными творческими инициативами", - отметил Путин.
Он добавил, что музей служит важной образовательной, просветительской площадкой для детей и молодежи, пробуждает у них интерес к истории родного края и своей страны.