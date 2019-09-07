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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Путин в воскресенье проголосует на выборах в Мосгордуму

13:11 07.09.2019 (обновлено: 13:26 07.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье проголосует на выборах в Мосгордуму, сообщил РИА Новости Дмитрий Песков.
"Путин планирует завтра проголосовать на выборах в Мосгордуму", - сказал Песков.
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Выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый день голосования 8 сентября. Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, на выборы было зарегистрировано 233 кандидата, из их числа 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца. В ходе регистрации 57 кандидатов получили отказ. Оспорить решение Мосгоризбиркома и добиться права принять участие в выборах удалось члену партии "Яблоко" Сергею Митрохину.
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Выборы в МосгордумуДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваПолитика
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