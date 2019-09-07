Путин в воскресенье проголосует на выборах в Мосгордуму

На выборах в Мосгордуму досрочно проголосовали более 19 тысяч москвичей

На выборах в Мосгордуму досрочно проголосовали более 19 тысяч москвичей

Выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый день голосования 8 сентября. Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, на выборы было зарегистрировано 233 кандидата, из их числа 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца. В ходе регистрации 57 кандидатов получили отказ. Оспорить решение Мосгоризбиркома и добиться права принять участие в выборах удалось члену партии "Яблоко" Сергею Митрохину.