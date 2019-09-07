Прибытие спецборта в Москву с освобожденными на Украине ожидается в 13.45

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Прибытие в Москву самолета специального летного отряда "Россия" с освобожденными на Украине ожидается примерно в 13.45.

Москва и Киев в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.