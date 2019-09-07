Прибытие спецборта в Москву с освобожденными на Украине ожидается в 13.45

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Прибытие в Москву самолета специального летного отряда "Россия" с освобожденными на Украине ожидается примерно в 13.45.
Борт прибыл в киевский аэропорт "Борисполь" утром в субботу. Он забрал руководителя портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденного украинским судом из-под стражи, а также освобожденных на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в Россию из Украины возвращаются 33 человека.
Москва и Киев в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых вели Киев и Москва.