Вышинский вместе с освобожденными на Украине россиянами вылетел в Москву

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и участники договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной вылетели в Москву.
По состоянию на 12:50 мск, борт вошел в воздушное пространство России, следует из данных портала Flightradar.
Договоренность об одновременном освобождении
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва.
Позднее экс-омбудсмен Украины Нина Карпачева сообщила, что украинский лидер помиловал 16 человек, среди которых три женщины.
Дело Кирилла Вышинского
В мае 2018 года Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Сам журналист считает обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.