Вышинский вместе с освобожденными на Украине россиянами вылетел в Москву

Кирилл Вышинский перед отправкой из Киева в Москву

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и участники договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной вылетели в Москву.

По состоянию на 12:50 мск, борт вошел в воздушное пространство России, следует из данных портала Flightradar

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Договоренность об одновременном освобождении

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

© РИА Новости Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву © РИА Новости Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву

В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва.

Позднее экс-омбудсмен Украины Нина Карпачева сообщила, что украинский лидер помиловал 16 человек, среди которых три женщины.

Дело Кирилла Вышинского

В мае 2018 года Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Сам журналист считает обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.