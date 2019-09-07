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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Вышинский вместе с освобожденными на Украине россиянами вылетел в Москву

12:11 07.09.2019 (обновлено: 13:20 07.09.2019)
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© РИА НовостиКирилл Вышинский перед отправкой из Киева в Москву
Кирилл Вышинский перед отправкой из Киева в Москву
© РИА Новости
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и участники договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной вылетели в Москву.
По состоянию на 12:50 мск, борт вошел в воздушное пространство России, следует из данных портала Flightradar.

Договоренность об одновременном освобождении

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
© РИА НовостиКирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
© РИА Новости
Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва.
Позднее экс-омбудсмен Украины Нина Карпачева сообщила, что украинский лидер помиловал 16 человек, среди которых три женщины.

Дело Кирилла Вышинского

В мае 2018 года Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Сам журналист считает обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
28 августа, 16:45Дело Кирилла Вышинского
Вышинский заявил, что дело против него - безумный проект Порошенко
По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевКирилл ВышинскийРоссияУкраинаВ мире
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Что и следовало ожидать обменяли не в чем не повинных людей на преступников
7 сентября, 12:19
DDvaleraP
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