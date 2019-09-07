Вернувшиеся из России украинцы встретятся с Зеленским, сообщили СМИ

"По возвращении на Украину выданных Россией граждан сначала привезут двумя автобусами в правительственную больницу "Феофания". Там... украинцев лично встретит президент Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.

В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что украинский лидер Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения.