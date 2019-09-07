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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Вернувшиеся из России украинцы встретятся с Зеленским, сообщили СМИ

13:08 07.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Украинцев, участвующих в одновременном освобождении осужденных и задержанных лиц между Киевом и РФ, по прилету на родину встретит президент Владимир Зеленский, сообщает в субботу украинский телеканал "Эспрессо".
"По возвращении на Украину выданных Россией граждан сначала привезут двумя автобусами в правительственную больницу "Феофания". Там... украинцев лично встретит президент Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.
Самолет с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским и участниками договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной вылетел из аэропорта Борисполь. 7 сентября 2019
Вчера, 12:58Освобождение задержанных россиян и украинцев
Борт с участниками договоренности об освобождении пересек границу России
Планируется, что после встречи с Зеленским граждане Украины пройдут медицинский осмотр.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что украинский лидер Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваРоссияКиевУкраинаВ мире
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