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РИА Новости

В Гонконге полиция направила водометные машины к местам протестов

13:05 07.09.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПолицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге
Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
Полицейские у полицейского участка во время акции протеста в Гонконге
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Собравшиеся в субботу у аэропорта жители Гонконга затрудняют движение транспорта, полиция направила на место водометные машины, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Водометные машины уже въехали на территорию аэропорта, там также дежурит большая группа полицейских в боевой готовности.
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Судебный пристав привел в исполнение постановление, запрещающее проводить протесты в аэропорту. Он потребовал, чтобы люди, находящиеся в аэропорту без причины, его покинули. Судебный пристав добавил, что некоторые из собравшихся уже мешают управляющим исполнять свои обязанности, если это продолжится, то будет рассматриваться как неуважение к суду. Он потребовал прекратить такие действия, иначе возможны задержания.
Кроме того, группа людей в субботу собралась на станции метро Тунг Чунг. Полиция заявила, что они участвуют в незаконном собрании, и потребовала разойтись. Полицейские также подняли желтый флаг, который означает, что территория оцеплена.
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в среду заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе Законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований - ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
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