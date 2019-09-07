СМИ сообщили о вылете самолета с украинскими военными из Москвы

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Самолет, на борту которого, предположительно, летят украинские заключенные в рамках одновременного освобождения осужденных и задержанных между РФ и Украиной, вылетел из одного из московских аэропортов, написала в Facebook шеф-редактор украинского издания "Левый берег" Соня Кошкина.
"Только что из (киевского аэропорта - ред.) "Борисполя" вылетел российский самолёт, принявший на борт тех, кто направляется в Москву в рамах обмена. Одновременно - минута в минуту - с одного из московских аэродромов вылетело наше воздушное судно. С нашими пленными на борту", - написала она.
Как пишет само издание, "из аэропорта "Внуково" в Москве синхронно вылетел самолет" с украинскими заключенными.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения.