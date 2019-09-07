СМИ сообщили о вылете самолета с украинскими военными из Москвы

"Только что из (киевского аэропорта - ред.) "Борисполя" вылетел российский самолёт, принявший на борт тех, кто направляется в Москву в рамах обмена. Одновременно - минута в минуту - с одного из московских аэродромов вылетело наше воздушное судно. С нашими пленными на борту", - написала она.