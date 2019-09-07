Опубликовано видео посадки спецборта отряда "Россия" в Киеве

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Немецкий журналист Джулиан Репке Немецкий журналист Джулиан Репке обнародовал видео, на котором самолет специального летного отряда "Россия" совершает посадку в киевском аэропорту "Борисполь".

На кадрах видно, что борт находится на посадочной полосе.

I just filmed it landing in Kyiv Boryspil. pic.twitter.com/WJcKF6t2k8 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 7 сентября 2019 г.

Ранее на сайте Flightradar появилась информация о том, что российское воздушное судно приземлось на Украине.

В настоящее время в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и освобожденные россияне летят в Москву.

© РИА Новости Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву © РИА Новости Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву

Российская и украинская стороны в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Владимир Путин заявил на ВЭФ, что вопрос будет решен в ближайшее время.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в Россию с Украины летят 33 человека.