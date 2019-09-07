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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Опубликовано видео посадки спецборта отряда "Россия" в Киеве

12:40 07.09.2019 (обновлено: 17:14 07.09.2019)
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Посадка борта специального летного отряда "Россия" в Киеве
Посадка борта специального летного отряда Россия в Киеве
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Немецкий журналист Джулиан Репке обнародовал видео, на котором самолет специального летного отряда "Россия" совершает посадку в киевском аэропорту "Борисполь".
На кадрах видно, что борт находится на посадочной полосе.
Ранее на сайте Flightradar появилась информация о том, что российское воздушное судно приземлось на Украине.
В настоящее время в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и освобожденные россияне летят в Москву.
© РИА НовостиКирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
© РИА Новости
Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
Российская и украинская стороны в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Владимир Путин заявил на ВЭФ, что вопрос будет решен в ближайшее время.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в Россию с Украины летят 33 человека.
В пятницу, 6 августа, украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут стороны.
Адвокат Валентин Рыбин
Вчера, 06:08Освобождение задержанных россиян и украинцев
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Освобождение задержанных россиян и украинцевСитуация на УкраинеМоскваРоссияКиевВ мире
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