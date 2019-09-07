Аваков и Баканов прибыли в аэропорт Борисполь

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков и глава Службы безопасности страны Иван Баканов прибыли в субботу в зал официальных делегаций аэропорта Борисполь, куда, вероятно, прибудут украинцы в рамках одновременного освобождения осужденных и задержанных с РФ.

Глава украинского МВД не стал общаться с журналистами, а быстро прошел внутрь здания официальных делегаций. Туда журналистов не пускают.

Возле здания официальных делегаций собралось много журналистов, также стоят пустые автобусы и машины скорой помощи. Никто из работников аэропорта не комментирует, сюда ли прилетят украинцы из России.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.