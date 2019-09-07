В России подготовили список школьных "уроков будущего"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Институт развития интернета (ИРИ) совместно с представителями Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" подготовили список школьных предметов, которые помогут детям в развитии "компетенций будущего" и формировании сопутствующих навыков, говорится в сообщении ИРИ.
Подготовка списка стала первым этапом визионерского исследования ИРИ "Российская школа 2030", отмечается в сообщении. Список включает девять "уроков будущего": робототехника, программирование/кодирование, киберспорт, VR-архитектура и web-дизайн, квантовые технологии, основы цифровой грамотности, архитектура искусственного интеллекта, анализ и работа с большими данными, теория решения изобретательских задач (ТРИЗ).
"Подготовленный перечень иллюстрирует важность развития цифровых компетенций, потребность в получении системных IT-навыков. При этом ребятам вовсе необязательно в будущем становиться html-разработчиками или аналитиками больших данных. Приобретенные на таких уроках знания помогут школьникам состояться не просто в интеллект-индустрии, но и в любой области", — поясняется в сообщении.
ИРИ отмечает, что все вошедшие в список дисциплины нацелены на развитие индивидуальных способностей учеников (мышления, памяти, логики, внимания), расширение проектной деятельности, усиление коммуникаций, обучение цифровому этикету.
Так, к примеру, как указывает ИРИ, киберспорт развивает стратегическое мышление и логику, внимание, скорость реакции, командные навыки, все виды памяти; расширяет цифровой кругозор и общую компьютерную грамотность, поднимает и прокачивает навыки программирования. Робототехника развивает пространственное мышление и логику, воображение, креатив и эвристику, командные навыки и инженерное творчество; закладывает основы экспериментальной деятельности; углубляет знания по ряду предметов, дополняет знания по устройству компьютера и о программном обеспечении.
Эксперты считают, что ТРИЗ и основы компьютерной грамотности позволят избежать попадания в квалификационную яму, в которой уже сегодня находятся 1,3 миллиарда работников по всему миру и 34 миллиона граждан в России. "В целом такие занятия грамотно скоординируют не только представления о виртуальном мире, но и всегда пригодятся на практике", — отмечает ИРИ.
"Сегодня мы являемся свидетелями коренных изменений в обществе: почти не осталось тех сфер, которые бы не затронула цифровая трансформация. Чем быстрее происходит этот процесс, тем отчетливее встает острая необходимость в профессиональных кадрах. По прогнозам экспертов, в течение ближайших десяти лет России понадобится два миллиона только IT-специалистов. Именно поэтому в программе нацпроекта "Образование" огромное внимание уделяется формированию и развитию современной цифровой образовательной среды, которая поможет создать условия для развития людей, поле возможностей, в котором талантам будет где развернуться. Форсайт-исследование ИРИ помогает получить представление о том, какие компетенции необходимо развивать сейчас, чтобы быть успешным в цифровой экономике будущего", — приводятся в сообщении слова гендиректора ИРИ Сергея Петрова.