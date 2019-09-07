Освобожденные Киевом россияне готовятся к вылету в Москву

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Самолет с россиянами, об освобождении которых договаривались Москва и Киев, готовится к вылету из украинского аэропорта "Борисполь".

Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что самолет уже улетел, однако адвокат Валентин Рыбин, в свою очередь, заявил, что вылет только ожидается.

"Без Руслана (Гаджиева — ред.)", — добавил он и опубликовал фото самолета с российским флагом.

В Россию из Украины в рамках договоренности летят 33 человека. Вместе с ними возвращается руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобождённый по решению суда. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© РИА Новости Кирилл Вышинский перед отправкой из Киева в Москву 1 из 2 Кирилл Вышинский перед отправкой из Киева в Москву © РИА Новости © РИА Новости Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву 2 из 2 Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву © РИА Новости 1 из 2 Кирилл Вышинский перед отправкой из Киева в Москву © РИА Новости 2 из 2 Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву © РИА Новости

Кроме того Flightradar сообщает, что борт специального летного отряда "Россия" с украинскими заключенными уже приземлился в Киеве.

© Flightradar24 Информация о рейсе Москва - Киев на сайте Flightradar. 7 сентября 2019 © Flightradar24 Информация о рейсе Москва - Киев на сайте Flightradar. 7 сентября 2019

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент России Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.