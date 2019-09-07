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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Освобожденные Киевом россияне готовятся к вылету в Москву

10:36 07.09.2019 (обновлено: 11:59 07.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей Волошин / Перейти в фотобанкЗдание нового терминала "D" Киевского международного аэропорта "Борисполь"
Здание нового терминала D Киевского международного аэропорта Борисполь
© РИА Новости / Андрей Волошин
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Самолет с россиянами, об освобождении которых договаривались Москва и Киев, готовится к вылету из украинского аэропорта "Борисполь".
Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что самолет уже улетел, однако адвокат Валентин Рыбин, в свою очередь, заявил, что вылет только ожидается.
"Без Руслана (Гаджиева — ред.)", — добавил он и опубликовал фото самолета с российским флагом.
В Россию из Украины в рамках договоренности летят 33 человека. Вместе с ними возвращается руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобождённый по решению суда. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.
© РИА НовостиКирилл Вышинский перед отправкой из Киева в Москву
Кирилл Вышинский перед отправкой из Киева в Москву
1 из 2
Кирилл Вышинский перед отправкой из Киева в Москву
© РИА Новости
© РИА НовостиКирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
2 из 2
Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
© РИА Новости
1 из 2
Кирилл Вышинский перед отправкой из Киева в Москву
© РИА Новости
2 из 2
Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву
© РИА Новости
Кроме того Flightradar сообщает, что борт специального летного отряда "Россия" с украинскими заключенными уже приземлился в Киеве.
© Flightradar24Информация о рейсе Москва - Киев на сайте Flightradar. 7 сентября 2019
Информация о рейсе Москва - Киев на сайте Flightradar. 7 сентября 2019
© Flightradar24
Информация о рейсе Москва - Киев на сайте Flightradar. 7 сентября 2019
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент России Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Журналисты в аэропорту Борисполя.

Журналисты в аэропорту Борисполя ожидают самолет с украинскими военнослужащими, нарушившими морскую границу России. 7 сентября 2019
1 из 3

Журналисты в аэропорту Борисполя.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Журналисты в аэропорту Борисполя.

Журналисты в аэропорту Борисполя ожидают самолет с украинскими военнослужащими, нарушившими морскую границу России. 7 сентября 2019
2 из 3

Журналисты в аэропорту Борисполя.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Журналисты в аэропорту Борисполя.

Журналисты в аэропорту Борисполя ожидают самолет с украинскими военнослужащими, нарушившими морскую границу России. 7 сентября 2019
3 из 3

Журналисты в аэропорту Борисполя.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 3

Журналисты в аэропорту Борисполя.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 3

Журналисты в аэропорту Борисполя.

© РИА Новости / Стрингер
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3 из 3

Журналисты в аэропорту Борисполя.

© РИА Новости / Стрингер
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В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва.
5791074923
Обсудить 11
Освобождение задержанных россиян и украинцевСитуация на УкраинеБориспольМоскваРоссияКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Граждане России, не ездите без особой надобности в Украину, иначе можете оказаться в следующей партии.
7 сентября, 11:07
evt68
2511002
Освобождение незаконно удерживаемых Украиной лиц это всегда хорошая новость.
7 сентября, 10:46
ВРВиктор Ростов
1800000
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Борт специального летного отряда "Россия" приземлился в Киеве
РИА
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