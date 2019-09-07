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РИА Новости

Правительство присудило десять премий в области образования

10:30 07.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Правительство РФ присудило десять премий по 2 миллиона рублей в области образования, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров РФ.
Премии правительства РФ в области образования учреждены с 1 января 2014 года.
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"Подписанным распоряжением присуждаются премии правительства 2019 года и присваивается звание "Лауреат премии Правительства РФ в области образования" 10 соискателям, в их числе авторы научно-практических разработок, создатели учебников и учебных пособий в разных областях образования", - говорится в справке к документу.
Уточняется, что премии присуждены за разработку цифрового образовательного комплекса по теоретической и инженерной механике, учебники и научно-практические пособия по геотехнике, а также за учебно-научные издания в области современных информационно-измерительных и управляющих радиоэлектронных систем.
Добавляется, что среди лауреатов премии – член-корреспондент РАН, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, восемь докторов наук, два кандидата наук, шесть профессоров, три доцента.
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