Правительство присудило десять премий в области образования

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Правительство РФ присудило десять премий по 2 миллиона рублей в области образования, соответствующее распоряжение опубликовано на Правительство РФ присудило десять премий по 2 миллиона рублей в области образования, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров РФ.

Премии правительства РФ в области образования учреждены с 1 января 2014 года.

"Подписанным распоряжением присуждаются премии правительства 2019 года и присваивается звание "Лауреат премии Правительства РФ в области образования" 10 соискателям, в их числе авторы научно-практических разработок, создатели учебников и учебных пособий в разных областях образования", - говорится в справке к документу.

Уточняется, что премии присуждены за разработку цифрового образовательного комплекса по теоретической и инженерной механике, учебники и научно-практические пособия по геотехнике, а также за учебно-научные издания в области современных информационно-измерительных и управляющих радиоэлектронных систем.