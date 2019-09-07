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РИА Новости

В МИД рассказали об интересе зарубежных компаний к инвестициям в Севморпуть

09:51 07.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов
Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Интерес к инвестициям в инфраструктуру Северного морского пути проявляют компании из Японии, Дании, Норвегии, Южной Кореи и ряда других стран, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.
Он отметил, что значительная часть состоявшихся в рамках V Восточного экономического форума дискуссий была посвящена в этом году Арктике.
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"Дальний Восток является воротами в Арктику для государств АТР. В 2013 году ряд азиатских стран: Китай, Индия, Сингапур, Южная Корея, Япония – получили статус наблюдателя в Арктическом совете. Все они имеют серьезные интересы в Арктическом регионе от исследований в области климата и защиты арктической окружающей среды до развития торгового судоходства и добычи углеводородов... Перспективы создания северного транзитного коридора для международных морских грузоперевозок из Азии в Европу встречают растущий интерес и со стороны наших зарубежных партнеров из Германии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Японии и Южной Кореи", - сказал Корчунов.
По его словам, Северный морской путь сегодня "объективно остается единственным действующим арктическим маршрутом, а проблему отсутствия модернизированных портов и необходимой инфраструктуры как раз помогли бы решить инвестиции зарубежных компаний".
"Интерес к СМП проявляет целый ряд крупнейших транспортных компаний и организаций. Это и японские Mitsui O.S.K. Lines и Weathernews Inc, датская Nordic Bulk Carriers, немецкая Oldendorff Carriers, шведская Stena AB, норвежские Tschudi Shipping Company и DNV GL, финская Aker Arctic Technology, а также Youngsan University из Республики Корея", - подчеркнул дипломат.
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Он напомнил, что на полях ВЭФ между ПАО "Совкомфлот" и нефтегазовой компанией "Новатэк" было подписано соглашение о создании совместного предприятия "Современный морской арктический транспорт", основной задачей которого станет развитие морского ледокольного флота. Также был подписан контракт между судостроительным комплексом "Звезда" и южнокорейской компанией Samsung Heavy Industries Co Ltd на проектирование судов-газовозов для проекта "Арктик СПГ-2".
"Несомненно, полезным в контексте обеспечения развития АЗРФ было обсуждение возможной реализации проектов по освоению шельфа Арктики и путей их финансирования. В перспективе эти проекты могут стать долгосрочной платформой сотрудничества российских и иностранных компаний, заинтересованных в устойчивом освоении арктического региона и укрепления глобальной энергобезопасности", - резюмировал Корчунов.
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