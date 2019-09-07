В МИД рассказали об интересе зарубежных компаний к инвестициям в Севморпуть

"Дальний Восток является воротами в Арктику для государств АТР. В 2013 году ряд азиатских стран: Китай, Индия, Сингапур, Южная Корея, Япония – получили статус наблюдателя в Арктическом совете. Все они имеют серьезные интересы в Арктическом регионе от исследований в области климата и защиты арктической окружающей среды до развития торгового судоходства и добычи углеводородов... Перспективы создания северного транзитного коридора для международных морских грузоперевозок из Азии в Европу встречают растущий интерес и со стороны наших зарубежных партнеров из Германии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Японии и Южной Кореи", - сказал Корчунов.