Силовики дооборудуют позиции в месте разведения сил, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Украинские силовики дооборудуют позиции на участке разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
"Боевики ВФ Украины проводят работы по дооборудованию своих позиций на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое вблизи железнодорожного переезда", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что данные действия являются "грубыми нарушениями" достигнутых ранее договоренностей. В пресс-службе уточнили, что украинские силовики разместили в районе Золотого бронетехнику. Бронемашины, боевые машины пехоты и бронетранспортеры также выявлены в районах подконтрольных ВС Украины населенных пунктов Троицкое, Попасная и Артема.