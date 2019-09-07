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РИА Новости

Силовики дооборудуют позиции в месте разведения сил, заявили в ЛНР

09:26 07.09.2019 (обновлено: 09:27 07.09.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Украинские силовики дооборудуют позиции на участке разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
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"Боевики ВФ Украины проводят работы по дооборудованию своих позиций на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое вблизи железнодорожного переезда", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что данные действия являются "грубыми нарушениями" достигнутых ранее договоренностей. В пресс-службе уточнили, что украинские силовики разместили в районе Золотого бронетехнику. Бронемашины, боевые машины пехоты и бронетранспортеры также выявлены в районах подконтрольных ВС Украины населенных пунктов Троицкое, Попасная и Артема.
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