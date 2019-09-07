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РИА Новости

Трамп предложил разместить на лайнерах пострадавших от урагана на Багамах

08:38 07.09.2019
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© REUTERS / John Marc Nutt Последствия урагана "Дориан" в Нассау, Багамские Острова
Последствия урагана Дориан в Нассау, Багамские Острова
© REUTERS / John Marc Nutt
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп указал на возможность размещения пострадавших от урагана "Дориан" жителей Багамских островов на круизных лайнерах.
"Береговую охрану США и федеральное управление по руководству действиями в чрезвычайных ситуациях и всех остальных наряду со странами, которые оказывают помощь, попросили доставить людей из сильно пострадавших районов Багамских островов в другие районы Багам, которые не пострадали и находятся в хорошем состоянии", - написал Трамп в Twitter.
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6 сентября, 16:18РИА Новости
Ураган "Дориан" достиг американского побережья в районе Северной Каролины
Президент подчеркнул, что будут оценены усилия "любых владеющих круизными лайнерами компаний", которые разместят пострадавших.
В воскресенье ураган обрушился на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Жертвами урагана "Дориан" стали 43 человека.
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Ураган "Дориан"Багамские ОстроваДональд ТрампСШАTwitterВ мире
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