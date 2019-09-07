Трамп предложил разместить на лайнерах пострадавших от урагана на Багамах

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп указал на возможность размещения пострадавших от урагана "Дориан" жителей Багамских островов на круизных лайнерах.
"Береговую охрану США и федеральное управление по руководству действиями в чрезвычайных ситуациях и всех остальных наряду со странами, которые оказывают помощь, попросили доставить людей из сильно пострадавших районов Багамских островов в другие районы Багам, которые не пострадали и находятся в хорошем состоянии", - написал Трамп в Twitter.
Президент подчеркнул, что будут оценены усилия "любых владеющих круизными лайнерами компаний", которые разместят пострадавших.
В воскресенье ураган обрушился на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Жертвами урагана "Дориан" стали 43 человека.