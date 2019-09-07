Трамп предложил разместить на лайнерах пострадавших от урагана на Багамах

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп указал на возможность размещения пострадавших от урагана "Дориан" жителей Багамских островов на круизных лайнерах.

Президент подчеркнул, что будут оценены усилия "любых владеющих круизными лайнерами компаний", которые разместят пострадавших.

В воскресенье ураган обрушился на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Жертвами урагана "Дориан" стали 43 человека.