Украина исключила из списка на освобождение одного заключенного

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинский адвокат Валентин Рыбин в пятницу заявил, что освобождение удерживаемых лиц Украиной и Россией под угрозой срыва из-за того, что одного из его участников Руслана Гаджиева исключили из списка.

"Мне стало известно об исключении из списка гражданина Российской Федерации Гаджиева Руслана Джупалавича", - заявил Рыбин в видеообращении, которое он в пятницу опубликовал на своей странице в Facebook

Адвокат связал отказ выдавать россиянина с "политической игрой внутри Украины". Он считает, что президенту Владимиру Зеленскому не предоставили полный список людей на помилование.

В то же время официальной информации ни от украинской стороны, ни от российской о тех, кто будет освобожден и когда, не поступало.

Руслан Гаджиев в 2017 году был осужден на Украине по ряду статей, в том числе "теракт" и "ведение агрессивной войны". Согласно приговору, этот гражданин РФ якобы участвовал в боях в Донбассе с декабря 2014 года.

Указ о помиловании

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в пятницу помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы, заявил украинский адвокат Валентин Рыбин.

Адвокат призвал всех причастных соблюдать ранее достигнутые договоренности.

Комментарий Путина

Вопрос взаимного освобождения заключенных в России и на Украине будет решен в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком в кулуарах Восточного экономического форума.

Комментируя упоминание Медведчуком украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, приговоренных к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима за убийство российских военнослужащих во время чеченских кампаний, президент отметил, что по этим фигурантам у Москвы "особая позиция". "Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - подчеркнул он.