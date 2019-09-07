Украина исключила из списка на освобождение одного заключенного

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинский адвокат Валентин Рыбин в пятницу заявил, что освобождение удерживаемых лиц Украиной и Россией под угрозой срыва из-за того, что одного из его участников Руслана Гаджиева исключили из списка.
"Мне стало известно об исключении из списка гражданина Российской Федерации Гаджиева Руслана Джупалавича", - заявил Рыбин в видеообращении, которое он в пятницу опубликовал на своей странице в Facebook.
Адвокат связал отказ выдавать россиянина с "политической игрой внутри Украины". Он считает, что президенту Владимиру Зеленскому не предоставили полный список людей на помилование.
В то же время официальной информации ни от украинской стороны, ни от российской о тех, кто будет освобожден и когда, не поступало.
Руслан Гаджиев в 2017 году был осужден на Украине по ряду статей, в том числе "теракт" и "ведение агрессивной войны". Согласно приговору, этот гражданин РФ якобы участвовал в боях в Донбассе с декабря 2014 года.
Указ о помиловании
Президент Украины Владимир Зеленский ранее в пятницу помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы, заявил украинский адвокат Валентин Рыбин.
Адвокат призвал всех причастных соблюдать ранее достигнутые договоренности.
30 августа, 10:40Сказано в эфиреПолитолог назвал возможную цель "вброса" в Киеве об обмене задержаннымиПроцесс обмена задержанными с РФ еще не завершился, сообщили в офисе президента Украины. Почему до этого в Киеве распространили ложную информацию, в эфире радио Sputnik предположил политолог Богдан Безпалько.
Комментарий Путина
Вопрос взаимного освобождения заключенных в России и на Украине будет решен в ближайшее время, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком в кулуарах Восточного экономического форума.
Комментируя упоминание Медведчуком украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, приговоренных к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима за убийство российских военнослужащих во время чеченских кампаний, президент отметил, что по этим фигурантам у Москвы "особая позиция". "Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - подчеркнул он.
Ранее ожидалось, что обмен состоится 30 августа, поскольку соответствующую информацию распространил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. В офисе президента Украины опровергли эту информацию. Там отметили, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается, и подчеркнули, что "информационный хаос" возникает вокруг этой темы не первый раз. В Кремле также не говорят о дате обмена, отмечая, что из-за чувствительности темы "анонсов быть не может". По информации украинской стороны, обмен готовится по формуле "35 на 35", однако список имен пока не известен.