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РИА Новости

Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа

00:58 07.09.2019 (обновлено: 04:24 07.09.2019)
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© AFP 2019 / Mahmud HamsВзрывы в секторе Газа после ударов Израиля
Взрывы в секторе Газа после ударов Израиля
© AFP 2019 / Mahmud Hams
Взрывы в секторе Газа после ударов Израиля . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сен – РИА Новости. Израильские ВВС и артиллерия атаковали несколько объектов военной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщает армия обороны Израиля.
В свою очередь в минздраве Палестины заявили, что жертв и пострадавших в результате израильского удара пока нет.
"По данными минздрава в анклаве, никаких жертв не поступало в больницы в результате обстрела израильской артиллерии и ВВС", - сказал РИА Новости представитель минздрава Ашраф аль-Кидра.
Удар по Газе был нанесен вскоре после того, как из палестинского анклава по израильской территории, граничащей с сектором, были выпущены пять ракет. Один из снарядов разорвался на пустыре в окрестностях израильского города Сдерота и вызвал пожар.
Обстрел израильской территории произошел после традиционного пятничного "Марша возвращения" на границе с Израилем, во время которого, по данным министерства здравоохранения Газы, двое молодых палестинцев были убиты и 46 получили огнестрельные ранения. Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили заявление, в котором пообещали ответить за смерть демонстрантов.
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8 декабря 2017, 15:10РИА Новости
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
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