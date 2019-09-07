Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сен – РИА Новости. Израильские ВВС и артиллерия атаковали несколько объектов военной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщает армия обороны Израиля.

В свою очередь в минздраве Палестины заявили, что жертв и пострадавших в результате израильского удара пока нет.

"По данными минздрава в анклаве, никаких жертв не поступало в больницы в результате обстрела израильской артиллерии и ВВС", - сказал РИА Новости представитель минздрава Ашраф аль-Кидра.

Удар по Газе был нанесен вскоре после того, как из палестинского анклава по израильской территории, граничащей с сектором, были выпущены пять ракет. Один из снарядов разорвался на пустыре в окрестностях израильского города Сдерота и вызвал пожар.