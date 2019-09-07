Робот "Федор" вернулся на Землю

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. "Союз МС-14" покинул станцию 6 сентября и был сведен с орбиты.

"Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" совершил успешную посадку в 00.32 мск. Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Отмечается, что спускаемый аппарат после приземления находится в вертикальном положении и взят под охрану.

Ранее руководитель летно-космического центра Ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Калери сообщил, что робота "Федора" не планируется извлекать из корабля на месте приземления.

Антропоморфный робот "Федор" разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника". Эксперимент с роботом на МКС проводился космонавтами Алексеем Овчининым и Александром Скворцовым 30 и 31 августа, а также 1 сентября. Планируется, что в будущем робот "Федор" полетит на новом космическом корабле "Федерация", а также совершит выход в открытый космос.