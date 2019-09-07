Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T00:50Z
https://ria.ru/20190907/1558414848.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155836/07/1558360795_0:38:1280:758_1036x0_80_0_0_a383c389e8a0cc273731b1d3f4a017a4.jpg
РИА Новости

Робот "Федор" вернулся на Землю

00:41 07.09.2019 (обновлено: 00:50 07.09.2019)
8473
© Фото : РоскосмосАнтропоморфный робот Skybot F-850
Антропоморфный робот Skybot F-850
© Фото : Роскосмос
Антропоморфный робот Skybot F-850
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. "Союз МС-14" покинул станцию 6 сентября и был сведен с орбиты.

"Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" совершил успешную посадку в 00.32 мск. Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Отмечается, что спускаемый аппарат после приземления находится в вертикальном положении и взят под охрану.
Ранее руководитель летно-космического центра Ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Калери сообщил, что робота "Федора" не планируется извлекать из корабля на месте приземления.
Антропоморфный робот "Федор" разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника". Эксперимент с роботом на МКС проводился космонавтами Алексеем Овчининым и Александром Скворцовым 30 и 31 августа, а также 1 сентября. Планируется, что в будущем робот "Федор" полетит на новом космическом корабле "Федерация", а также совершит выход в открытый космос.
1731741318
Обсудить 27
РоссияРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)КосмосМеждународная космическая станцияРоскосмосКазахстанРИА Наука
Популярные комментарии
Прокатилась железка бесполезная... А если бы он был резиновый, надувной... и женщиной?
7 сентября, 01:17
БЭБольшой Эх
12400025
Какой выход? Его космонавты таскали по станции на руках... Это манекен какой то.
7 сентября, 02:01
БЭБольшой Эх
1651008
Рекомендуем
Макет российского пилотируемого транспортного корабля Федерация
"Роскосмос" переименовал новый российский пилотируемый космический корабль
РИА
Новости
Запуск гиперзвуковой ракеты
США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России
Актриса Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Водительксие удостоверения
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
Лента
новостей
Банковские карты
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
США запустили четыре баллистические ракеты
Телеведущий Александр Гордон
Гордон поссорился с соведущей на съемках ток-шоу
Логотип Евросоюза
Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
Дженнифер Памплона
Американка изуродовала себя, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян
Противники Brexit в Лондоне. 4 сентября 2019
Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость
Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа
Из сектора Газа выпустили пять ракет по территории Израиля
Актриса Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
"Роскосмос" создаст новую ракету "Союз-6"
Миссия Чандраян-2
С посадочным лунным модулем миссии "Чандраян-2" потеряна связь
Луна
Индия потеряла связь с посадочным модулем "Викрам" незадолго до прилунения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
02:16Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Лента новостейМолния