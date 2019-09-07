В офисе Зеленского не стали комментировать освобождение задержанных лиц

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан не стал комментировать освобождение задержанных лиц, переговоры о котором идут между Киевом и Москвой, заявив, что "не все знает".
"Я не могу комментировать освобождение, не все знаю, не все могу говорить, но... Я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане являются наивысшей ценностью для нашего государства. Их свобода, их здоровье, их воля", - сказал Богдан на шоу "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала Украина.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что украинский лидер Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения.