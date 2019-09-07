В офисе Зеленского не стали комментировать освобождение задержанных лиц

"Я не могу комментировать освобождение, не все знаю, не все могу говорить, но... Я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане являются наивысшей ценностью для нашего государства. Их свобода, их здоровье, их воля", - сказал Богдан на шоу "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала Украина.