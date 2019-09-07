Умереть за комментарий. Как споры в соцсетях перетекают в кровавые разборки

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Негативный комментарий, провокационный статус или случайно брошенная в адрес интернет-оппонента фраза могут привести к печальным последствиям. Так, на днях в Тульской области двое молодых людей до смерти избили 26-летнюю девушку. По предварительным данным, одному из нападавших не понравился статус, который она разместила у себя на странице в соцсети. Подозреваемых задержали и отправили в СИЗО. О ссорах в интернете и возможных последствиях — в материале РИА Новости.

Переписка по понятиям

Летом 2015-го в поселке Рефтинский Свердловской области местный житель Сергей Костромин был убит несколькими ударами ножа. Личность подозреваемого в преступлении установили благодаря видеозаписям — им оказался 34-летний Роман Гасанов, приехавший на Урал из Москвы.

Спустя три дня Романа задержали. Как оказалось, единственной целью непродолжительного визита в отдаленный регион стала месть за оскорбительное высказывание в интернете.

Убийца и его жертва до этого момента ни разу друг с другом не встречались, а переписывались только в социальных сетях. За плечами у обоих было по нескольку судимостей, поэтому общий язык они нашли быстро.

На фото — погибший Сергей Костромин.

В одном из сообщений Костромин назвал Гасанова словом, обозначающим принадлежность к низшей касте в условной тюремной иерархии. Более того, оповестил об этом друзей собеседника. Тот, недолго думая, купил билеты до Рефтинского, прихватил нож, подкараулил виртуального собеседника на улице и зарезал.

"Чаще всего люди считают, что за слова, сказанные в онлайне, им ничего не будет. Они думают, что безнаказанно могут кого-то оскорбить или унизить и тем самым якобы превознести себя над обществом, — объясняет РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. — Но иногда попадаются принципиальные граждане, которые считают, что за слова нужно отвечать, и идут на все, чтобы наказать оппонента".

Недетские разборки

Осенью 2018-го в интернете появилась видеозапись, на которой двое московских подростков жестоко избивают сверстника. Сначала ему наносят удары руками по голове, затем опрокидывают на землю и бьют ногами. В итоге пострадавший с серьезными травмами попал в больницу, где врачи диагностировали многочисленные гематомы, сильные ушибы спины и головы.

Кадр из видео, на котором подростки избивают сверстника после ссоры в соцсетях Кадр из видео, на котором подростки избивают сверстника после ссоры в соцсетях

Благодаря этой записи и показаниям очевидцев следователи быстро выяснили личности нападавших. Ими оказались 14-летние ученики одной из школ, а поводом к расправе послужила банальная переписка в социальных сетях, во время которой потерпевший повздорил со своими оппонентами.

Те выяснили адрес школы, в которой учился собеседник, и подкараулили его после уроков. Учитывая тяжесть нанесенных увечий, хулиганам предъявили обвинения по статье "Покушение на убийство". На время следствия их отправили в СИЗО.

"Дело в том, что письменная речь обладает еще бо́льшим влиянием, чем устная. Тем более в интернете эти оскорбления читают и другие пользователи, то есть присутствует элемент публичности, поэтому оскорбление воспринимается гораздо острее, — рассказывает РИА Новости психолог Анна Кирьянова. — Особенно тяжело на это реагируют подростки. Кто-то идет разбираться с обидчиком, кто-то совершает суицид".

Иногда подростковые разборки приводят к более печальным последствиям, нежели больничная палата. Так, осенью 2016-го в Красноярске 13-летний подросток ударом ножа в грудь убил семиклассника из соседней школы. Инцидент произошел средь бела дня в одном из дворов. Прохожие пытались помочь пострадавшему, однако тот потерял слишком много крови и скончался на месте происшествия.

Следователи выяснили, что утром накануне убийства подростки переписывались друг с другом в соцсетях. Вскоре разговор зашел о классной руководительнице — матери одного из них. После нелицеприятного высказывания в ее адрес сын вызвал обидчика на разговор, прихватив с собой пару друзей и перочинный ножик. Убийцу задержали сразу после случившегося, однако в силу возраста уголовной ответственности ему удалось избежать.

"Подруги" по переписке

Летом 2012-го в лесополосе под Калугой дачники обнаружили труп молодой женщины со множественными колото-резаными ранами. Погибшей оказалась 22-летняя жительница одной из деревень, приехавшая в областной центр на заработки. Оперативники установили круг ее знакомых, а также тщательно изучили переписку в социальных сетях.

Выяснилось, что на протяжении нескольких месяцев приезжая активно общалась в интернете с 24-летней жительницей Калуги. Девушки делились подробностями личной жизни, что в конечном счете и привело к ссоре. Калужанка, обвиненная в измене мужу, решила расправиться со своей собеседницей и разработала план. Помочь ей вызвались два старых приятеля.

Ничего не подозревающую девушку под предлогом оказания помощи в поисках жилья выманили из деревни в Калугу, где ее встретили два молодых человека, усадили в машину и сообщили, что едут показать ей съемную квартиру. На деле же гостью вывезли в лес, задушили цепью и несколько раз ударили ножом. На свободе убийцы гуляли недолго — вскоре их всех задержали оперативники.