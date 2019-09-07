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РИА Новости

В России, кажется, придумали, как выгодно продавать газ при низких ценах

08:00 07.09.2019 (обновлено: 08:10 07.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДружининАрктический танкер-газовоз "Кристоф де Маржери" (ледового класса Arc7), разработанный для проекта "Ямал СПГ"
Арктический танкер-газовоз Кристоф де Маржери (ледового класса Arc7), разработанный для проекта Ямал СПГ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Александр Собко
Александр Собко
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Пятого сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) было принято окончательное инвестрешение о строительстве еще одного завода по сжижению газа в Арктике — "Арктик СПГ — 2". Нельзя сказать, что это событие стало неожиданностью: основной акционер (компания "Новатэк") неоднократно объявлял, что решение будет принято в ближайшее время. Все необходимые приготовления уже сделаны: определен состав акционеров — помимо "Новатэка" (60%), это две китайские (20%), две японские (10%) компании, а также Total (10%), проведены все предварительные работы. Запуск первой линии намечен на 2023 год. Учитывая длительные сроки строительства заводов по сжижению, это означает, что стройка фактически начинается прямо сейчас. "Арктик СПГ — 2" станет третьим в нашей стране крупнотоннажным заводом СПГ.
Был обнародован объем капитальных затрат: 21 миллиард долларов. Это меньше, чем для предыдущего, уже работающего завода "Ямал СПГ", где инвестиции составили 27 миллиардов. Но для корректного сравнения объем инвестиций необходимо пересчитывать на тонну мощности завода. В таком случае для "Ямал СПГ" (его мощность 16,5 миллиона тонн) мы получим стоимость инвестиций в 1630 долларов за тонну, а для "Арктик СПГ — 2" (мощность его трех линий — 19,8 миллиона тонн) — 1060 долларов за тонну.
Как и обещал "Новатэк", объем затрат на единицу мощности для нового завода сократился примерно на треть. Это произошло в том числе и потому, что новый комплекс расположится на гравитационных платформах (в чем-то аналог плавучего завода), которые, в свою очередь, будут построены в Мурманске.
Объем инвестиций (1060 долларов за тонну) значительно превышает уровень капиталовложений в американские заводы по сжижению (где мы видим цифры в 800 и меньше долларов за тонну), но это не должно смущать. Российский проект интегрированный, и в данные капитальные затраты входят и инвестиции в добычу газа, в то время как для американских заводов по сжижению указанные цифры отражают только стоимость сжижения, а газ для сжижения покупается отдельно. С учетом этого фактора российский СПГ может успешно конкурировать с американским.
Стенд компании Новатэк на Петербургском международном экономическом форуме 2019
5 сентября, 11:03РИА Новости
"Новатэк" раскрыл планы по запуску третьей линии "Арктик СПГ-2"
Тем не менее принятие инвестиционного решения произошло в непростое для сектора время. Во-первых, на рынке наблюдается избыток СПГ (это, впрочем, не мешает строить новые заводы и другим участникам рынка по всему миру), что сопровождается давлением на цены. Во-вторых, сами цены на газ окончательно перестали коррелировать с ценами на нефть: в результате покупатели СПГ с нефтяной ценовой привязкой намекают на необходимость пересмотра старых контрактов.
Каким образом все новые обстоятельства касаются арктических проектов "Новатэка"?
Значительная часть СПГ с первого проекта "Новатэка", "Ямал СПГ", продается по контрактам с нефтяной ценовой привязкой. Это позволяет окупать относительно дорогую (применительно к "Ямал СПГ") себестоимость сжиженного газа даже в условиях падения спотовых цен. Кроме того, значительную часть сжиженного газа покупают и сами акционеры проекта, что делает маловероятным пересмотр этих контрактов.
Но и здесь все не так просто. К примеру, у Индии есть долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку 2,5 миллиона тонн СПГ в год (с нефтяной ценовой привязкой). Однако речь идет о сжиженном газе с "Ямал СПГ": это топливо "Газпром" будет покупать у "Ямал СПГ", самостоятельно транспортировать и перепродавать в Индию с минимальной наценкой. Если Индия захочет пересмотреть условия договора (а небольшой пересмотр уже был в прошлом году), то по цепочке проблема коснется и "Ямал СПГ".
Что касается нового проекта, "Арктик СПГ — 2", то точный механизм реализации топлива здесь еще не известен, но ясно, что в любом случае ориентироваться уже нужно на другую стоимость продаж. Не более 240 долларов за тысячу кубометров на конечных рынках, а вполне возможно, и меньше. Помочь сохранить рентабельность смогут заметно снизившиеся капитальные затраты, но в любом случае рынок становится очень конкурентным.
Помимо цен, важным фактором в условиях растущей конкуренции остается и возможность гарантированного сбыта продукции, то есть наличие долгосрочных контрактов или других способов продаж.
И в этом контексте любопытны подписанные на ВЭФ договоренности "Новатэка" с индийской H-Energy о создании СП по реализации СПГ в Индии и Бангладеш. Напомним, что ранее подобный подход компании — создание совместных предприятий для реализации сжиженного газа на внутреннем рынке импортеров СПГ — уже применен во Вьетнаме и Китае.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019
5 июня, 18:18РИА Новости
"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае
Любопытно также, что если ранее представители компании заявляли о планах продавать на спотовом рынке до 50% СПГ с нового проекта "Арктик СПГ — 2", то теперь комментарии говорят в пользу того, что запланированная доля продаж на спотовом рынке уменьшится.
Очевидно, что новая модель для продаж своего СПГ, которую создает "Новатэк", — выход на конечные рынки развивающихся стран АТР.
Да, это не очень богатые рынки (за исключением Китая), однако они позволят получить гарантированный сбыт в условиях растущей конкуренции, а возможно (в зависимости от условий), и страховку от ценовых колебаний.
Строго говоря, о важности того же индийского газового рынка для России уже говорилось давно и много. Но индийский спрос на голубое топливо очень чувствителен к ценам: когда они были достаточно высокими, интерес Индии к дополнительным объемам сжиженного газа был минимальным (хотя страна и закупает свыше 20 миллионов тонн СПГ в год, в основном у Катара).
Поэтому именно сейчас, когда цены на СПГ стали низкими, индийские потребители имеют реальную возможность наращивать импорт сжиженного газа по текущим или близким к ним ценам. То же самое можно сказать и в контексте рынков Бангладеш и Вьетнама: они могут поглотить много газа, но спрос сильно зависит от цены.
А вот что стало неожиданностью ВЭФ — так это решение компании "Роснефть" все же построить свой завод "Дальневосточный СПГ" (пока не окончательное, но все же). Проект известен уже несколько лет. Из-за относительно небольшого объема производства (6,2 миллиона тонн в год) он является не самым простым с точки зрения окупаемости, хотя очевидно имеет удобную логистику для сбыта в страны АТР.
Так или иначе, движение в рамках новой волны строек началось и в нашей стране.
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
5 сентября, 09:32Восточный экономический форум
Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
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Восточный экономический форумНоватэкРоссияАвторы
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