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РИА Новости

"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае

Вчера, 18:18
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019
Председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.
Подписание состоялось в присутствии лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.
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В пресс-релизе "Новатэка" уточняется, что речь идет о продаже газа конечным потребителям.
"Китайские компании инвестируют в развитие СПГ-проектов "Новатэка в арктическом регионе Российской Федерации. Создание совместного предприятия по торговле СПГ и природным газом на внутреннем рынке Китая не только позволяет гарантировать сбыт производимого СПГ, но и открывает возможности инвестирования в развитие сегмента конечного потребления на одном из крупнейших и наиболее быстрорастущем рынке газа и СПГ в мире", - отметил глава компании Леонид Михельсон, слова которого приводятся в сообщении.
Он указал, что подписанное соглашение лежит в русле долгосрочной стратегии компании по созданию стоимости по всей цепочке от добычи и сжижения природного газа до реализации СПГ потребителям.
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Си ЦзиньпинSinopecНоватэкГазпромбанкВладимир ПутинКитайРоссияЭкономика
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