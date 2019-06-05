"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019

Председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.

Подписание состоялось в присутствии лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

В пресс-релизе "Новатэка" уточняется, что речь идет о продаже газа конечным потребителям.

"Китайские компании инвестируют в развитие СПГ-проектов "Новатэка в арктическом регионе Российской Федерации. Создание совместного предприятия по торговле СПГ и природным газом на внутреннем рынке Китая не только позволяет гарантировать сбыт производимого СПГ, но и открывает возможности инвестирования в развитие сегмента конечного потребления на одном из крупнейших и наиболее быстрорастущем рынке газа и СПГ в мире", - отметил глава компании Леонид Михельсон, слова которого приводятся в сообщении.