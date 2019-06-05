"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.
Подписание состоялось в присутствии лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.
В пресс-релизе "Новатэка" уточняется, что речь идет о продаже газа конечным потребителям.
"Китайские компании инвестируют в развитие СПГ-проектов "Новатэка в арктическом регионе Российской Федерации. Создание совместного предприятия по торговле СПГ и природным газом на внутреннем рынке Китая не только позволяет гарантировать сбыт производимого СПГ, но и открывает возможности инвестирования в развитие сегмента конечного потребления на одном из крупнейших и наиболее быстрорастущем рынке газа и СПГ в мире", - отметил глава компании Леонид Михельсон, слова которого приводятся в сообщении.
Он указал, что подписанное соглашение лежит в русле долгосрочной стратегии компании по созданию стоимости по всей цепочке от добычи и сжижения природного газа до реализации СПГ потребителям.
Вчера, 04:25Межгосударственные отношения России и Китая