До экзамена ГАИ могут не допустить тех, кто ранее водил машину пьяным

"Законопроектом устанавливается запрет на допуск к сдаче экзаменов и выдаче водительских удостоверений лицу, не имеющему право управления транспортными средствами, в случае наличия факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - говорится в сообщении.