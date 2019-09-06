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РИА Новости

До экзамена ГАИ могут не допустить тех, кто ранее водил машину пьяным

22:35 06.09.2019 (обновлено: 22:37 06.09.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-постовой службы ГИБДД
Сотрудник дорожно-постовой службы ГИБДД
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым предлагается не допускать к экзамену в ГАИ тех кандидатов на права, которые ранее управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
"Законопроектом устанавливается запрет на допуск к сдаче экзаменов и выдаче водительских удостоверений лицу, не имеющему право управления транспортными средствами, в случае наличия факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что данный запрет предлагается устанавливать на срок, в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми административному наказанию – до истечения одного года.
Поправки подготовлены в федеральный закон "О безопасности дорожного движения".
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