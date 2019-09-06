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РИА Новости

Кравчук назвал главную ошибку Порошенко

22:04 06.09.2019 (обновлено: 04:10 07.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Украинские власти должны учитывать в своей политике интересы всех регионов страны, а несоблюдение баланса является главной ошибкой политиков в последнее время, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
"Баланс интересов разных регионов страны должен быть учтен. Какая главная ошибка последних времен была? И Петра Порошенко (экс-президента Украины). Он хотел интересы, стратегические цели одного региона распространить на всю Украину. Или востока на всю Украину, или запада на всю Украину – это не получится. Люди имеют свои интересы. Надо слушать людей, и каждый закон должен отвечать интересам всей Украины", - сказал Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.
Он также полагает, что число депутатов Верховной рады нужно уменьшить. Сейчас в украинском парламенте 450 мест.
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