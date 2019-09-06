Зеленскому предложили проверить IQ

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Петиция с предложением президенту Украину Владимиру Зеленскому пройти тест на IQ зарегистрирована на сайте главы украинского государства.
"В связи с неоднократным неадекватным поведением президента Украины Зеленского Владимира Александровича ему необходимо пройти проверку в независимой наркологической лаборатории, а также сдать тест на коэффициент интеллекта, так называемый тест IQ", - говорится в тексте петиции.
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Петиция была зарегистрирована 9 июля и набрала 2115 голосов. Для того чтобы президент Украины рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.