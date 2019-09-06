Зеленскому предложили проверить IQ

"В связи с неоднократным неадекватным поведением президента Украины Зеленского Владимира Александровича ему необходимо пройти проверку в независимой наркологической лаборатории, а также сдать тест на коэффициент интеллекта, так называемый тест IQ", - говорится в тексте петиции.