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РИА Новости

Зеленскому предложили проверить IQ

21:53 06.09.2019 (обновлено: 21:59 06.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Петиция с предложением президенту Украину Владимиру Зеленскому пройти тест на IQ зарегистрирована на сайте главы украинского государства.
"В связи с неоднократным неадекватным поведением президента Украины Зеленского Владимира Александровича ему необходимо пройти проверку в независимой наркологической лаборатории, а также сдать тест на коэффициент интеллекта, так называемый тест IQ", - говорится в тексте петиции.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Петиция была зарегистрирована 9 июля и набрала 2115 голосов. Для того чтобы президент Украины рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.
21520115
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