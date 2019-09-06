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РИА Новости

Москва и Киев могут освободить задержанных 7 сентября, заявил адвокат

21:24 06.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАдвокат Валентин Рыбин
Адвокат Валентин Рыбин
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Освобождение задержанных лиц, переговоры о котором идут между Киевом и Москвой, может состояться 7 сентября, заявил украинский адвокат Валентин Рыбин.
"Если отсутствие одного из граждан РФ не смущает Российскую Федерацию, то уже завтра", - приводит слова Рыбина агентство УНИАН.
Ранее адвокат заявлял, что Киев не намерен передавать РФ россиянина Руслана Гаджиева.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
В пятницу украинский адвокат Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что украинский лидер Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 18:11РИА Новости
Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых идут переговоры с Россией
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Валентин РыбинСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваFacebook, Inc.УкраинаВ мире
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