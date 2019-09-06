Москва и Киев могут освободить задержанных 7 сентября, заявил адвокат

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Освобождение задержанных лиц, переговоры о котором идут между Киевом и Москвой, может состояться 7 сентября, заявил украинский адвокат Валентин Рыбин.
"Если отсутствие одного из граждан РФ не смущает Российскую Федерацию, то уже завтра", - приводит слова Рыбина агентство УНИАН.
Ранее адвокат заявлял, что Киев не намерен передавать РФ россиянина Руслана Гаджиева.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
В пятницу украинский адвокат Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что украинский лидер Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения.