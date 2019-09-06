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РИА Новости

Глава ФРС рассказал о требованиях к криптовалюте Facebook

20:34 06.09.2019
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© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США
Герб Федеральной резервной системы США
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Виртуальная валюта Libra, которую создает соцсеть Facebook, должна соответствовать самым жестким стандартам, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
"Мы думаем, что Libra должна будет соответствовать наиболее жестким стандартам. Она может потенциально оказаться системно важной с самого начала, и поэтому должна соответствовать наиболее высоким ожиданиям регулирования и надзора", - сказал Пауэлл, выступая в Университете Цюриха в Швейцарии. Трансляцию вел сайт Центрального банка Швейцарии.
По его словам, Libra предстоит доказать свое соответствие стандартам.
"Мы не хотим быть препятствием, но думаем, что вполне можем излагать наши ожидания. Эти ожидания должны быть весьма высокими для явления, которое может получить столь широкое распространение", - сказал Пауэлл.
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Libra – криптовалюта, которая разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний во главе с Facebook. По данным СМИ, продукт уже получил поддержку Visa, Mastercard, PayPal, Uber, eBay, Farfetch и других компаний. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование.
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Джером ПауэллФедеральная резервная система СШАСШАFacebook, Inc.Экономика
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