Глава ФРС рассказал о требованиях к криптовалюте Facebook

"Мы не хотим быть препятствием, но думаем, что вполне можем излагать наши ожидания. Эти ожидания должны быть весьма высокими для явления, которое может получить столь широкое распространение", - сказал Пауэлл.

Libra – криптовалюта, которая разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний во главе с Facebook. По данным СМИ, продукт уже получил поддержку Visa, Mastercard, PayPal, Uber, eBay, Farfetch и других компаний. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование.