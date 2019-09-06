Власти Севастополя отказались от городских туалетов по 4,5 миллиона рублей

Красивейшие пляжи Севастополя — на Фиоленте, здесь, пожалуй, самые живописные виды западного побережья Крымского полуострова.
Красивейшие пляжи Севастополя — на Фиоленте, здесь, пожалуй, самые живописные виды западного побережья Крымского полуострова.
Над пляжами возвышается мыс, с которого просматриваются многочисленные бухты.
Над пляжами возвышается мыс, с которого просматриваются многочисленные бухты.
Пляж Яшмовый получил такое название из-за бежево-желтых кварцевых камней на берегу. Здесь есть прокат лежаков, раздевалки и туалеты, а также водные развлечения.
Пляж Яшмовый получил такое название из-за бежево-желтых кварцевых камней на берегу. Здесь есть прокат лежаков, раздевалки и туалеты, а также водные развлечения.
Добираться до пляжей Фиолента не очень просто. Лучше по воде (на рейсовых или экскурсионных катерах). По суше: у разъезда "Пятый километр" нужно сесть в маршрутку "Фиолент", выйти на остановке "Монастырь", миновать дачи "Первомайского", далее — по лестнице Свято-Георгиевского монастыря (а это 800 ступенек вниз, а потом, соответственно, наверх).
Добираться до пляжей Фиолента не очень просто. Лучше по воде (на рейсовых или экскурсионных катерах). По суше: у разъезда "Пятый километр" нужно сесть в маршрутку "Фиолент", выйти на остановке "Монастырь", миновать дачи "Первомайского", далее — по лестнице Свято-Георгиевского монастыря (а это 800 ступенек вниз, а потом, соответственно, наверх).
Гораздо проще добираться до пляжа в Учкуевке. От остановки "Площадь Захарова" на северной стороне Севастополя до Учкуевки курсирует маршрутка № 50, а летом еще и регулярные автобусы из Бахчисарая, Инкермана и Симферополя. Пляж растянулся на полтора километра, он песчаный и комфортный, но в высокий сезон — слишком многолюдный. Далее на север — трехкилометровый пляж Любимовка (песочно-галечный). Отдыхающих тут все же меньше, чем на Учкуевке.
Гораздо проще добираться до пляжа в Учкуевке. От остановки "Площадь Захарова" на северной стороне Севастополя до Учкуевки курсирует маршрутка № 50, а летом еще и регулярные автобусы из Бахчисарая, Инкермана и Симферополя. Пляж растянулся на полтора километра, он песчаный и комфортный, но в высокий сезон — слишком многолюдный. Далее на север — трехкилометровый пляж Любимовка (песочно-галечный). Отдыхающих тут все же меньше, чем на Учкуевке.
На пляже Солнечном у подножья Херсонеса — смесь гальки и песка. Есть навесы от солнца, душевые, раздевалки и кафе. Проезд троллейбусами № 1 и 2, маршруткой № 2, 6 и 400, автобусом № 76В — до остановки "Техучилище". До пляжа идти около километра по улице Гавена, а затем через парк.
На пляже Солнечном у подножья Херсонеса — смесь гальки и песка. Есть навесы от солнца, душевые, раздевалки и кафе. Проезд троллейбусами № 1 и 2, маршруткой № 2, 6 и 400, автобусом № 76В — до остановки "Техучилище". До пляжа идти около километра по улице Гавена, а затем через парк.
Еще недавно парк рядом с музеем-заповедником “Херсонес Таврический” на северо-востоке Гагаринского района Севастополя был заброшенным, а пляж вдоль него — неухоженным. Полтора года назад он открылся после реконструкции и получил имя Анны Ахматовой. В парке есть беседки и ротонда, детские площадки, качели и горки, а также площадки для игры в волейбол, баскетбол и теннис.
Еще недавно парк рядом с музеем-заповедником “Херсонес Таврический” на северо-востоке Гагаринского района Севастополя был заброшенным, а пляж вдоль него — неухоженным. Полтора года назад он открылся после реконструкции и получил имя Анны Ахматовой. В парке есть беседки и ротонда, детские площадки, качели и горки, а также площадки для игры в волейбол, баскетбол и теннис.
В районе Балаклавской бухты несколько пляжей. Один из них — Мраморный. Небольшой — около 100 метров в длину, есть пляжные зонты и шезлонги. Добираться проблематично: пешком несколько километров, либо можно воспользоваться электрокаром.
В районе Балаклавской бухты несколько пляжей. Один из них — Мраморный. Небольшой — около 100 метров в длину, есть пляжные зонты и шезлонги. Добираться проблематично: пешком несколько километров, либо можно воспользоваться электрокаром.
В самом городе несколько популярных мест отдыха на побережье: у парка Победы, а также пляжи Омега и Хрустальный. Попасть сюда несложно, с инфраструктурой все в порядке.
В самом городе несколько популярных мест отдыха на побережье: у парка Победы, а также пляжи Омега и Хрустальный. Попасть сюда несложно, с инфраструктурой все в порядке.
Пляж Хрустальный — фактически бетонные плиты. Это, конечно, не особенно удобно и приятно, зато в самом центре города — в Арт-бухте.
Пляж Хрустальный — фактически бетонные плиты. Это, конечно, не особенно удобно и приятно, зато в самом центре города — в Арт-бухте.
Рядом с городским пляжем Хрустальный — несколько стильных ресторанов, отель и спа-комплекс.
Рядом с городским пляжем Хрустальный — несколько стильных ресторанов, отель и спа-комплекс.
Красивейшие пляжи Севастополя — на Фиоленте, здесь, пожалуй, самые живописные виды западного побережья Крымского полуострова.
Над пляжами возвышается мыс, с которого просматриваются многочисленные бухты.
Пляж Яшмовый получил такое название из-за бежево-желтых кварцевых камней на берегу. Здесь есть прокат лежаков, раздевалки и туалеты, а также водные развлечения.
Добираться до пляжей Фиолента не очень просто. Лучше по воде (на рейсовых или экскурсионных катерах). По суше: у разъезда "Пятый километр" нужно сесть в маршрутку "Фиолент", выйти на остановке "Монастырь", миновать дачи "Первомайского", далее — по лестнице Свято-Георгиевского монастыря (а это 800 ступенек вниз, а потом, соответственно, наверх).
Гораздо проще добираться до пляжа в Учкуевке. От остановки "Площадь Захарова" на северной стороне Севастополя до Учкуевки курсирует маршрутка № 50, а летом еще и регулярные автобусы из Бахчисарая, Инкермана и Симферополя. Пляж растянулся на полтора километра, он песчаный и комфортный, но в высокий сезон — слишком многолюдный. Далее на север — трехкилометровый пляж Любимовка (песочно-галечный). Отдыхающих тут все же меньше, чем на Учкуевке.
На пляже Солнечном у подножья Херсонеса — смесь гальки и песка. Есть навесы от солнца, душевые, раздевалки и кафе. Проезд троллейбусами № 1 и 2, маршруткой № 2, 6 и 400, автобусом № 76В — до остановки "Техучилище". До пляжа идти около километра по улице Гавена, а затем через парк.
Еще недавно парк рядом с музеем-заповедником “Херсонес Таврический” на северо-востоке Гагаринского района Севастополя был заброшенным, а пляж вдоль него — неухоженным. Полтора года назад он открылся после реконструкции и получил имя Анны Ахматовой. В парке есть беседки и ротонда, детские площадки, качели и горки, а также площадки для игры в волейбол, баскетбол и теннис.
В районе Балаклавской бухты несколько пляжей. Один из них — Мраморный. Небольшой — около 100 метров в длину, есть пляжные зонты и шезлонги. Добираться проблематично: пешком несколько километров, либо можно воспользоваться электрокаром.
В самом городе несколько популярных мест отдыха на побережье: у парка Победы, а также пляжи Омега и Хрустальный. Попасть сюда несложно, с инфраструктурой все в порядке.
Пляж Хрустальный — фактически бетонные плиты. Это, конечно, не особенно удобно и приятно, зато в самом центре города — в Арт-бухте.
Рядом с городским пляжем Хрустальный — несколько стильных ресторанов, отель и спа-комплекс.