Власти Севастополя отказались от городских туалетов по 4,5 миллиона рублей

Гораздо проще добираться до пляжа в Учкуевке. От остановки "Площадь Захарова" на северной стороне Севастополя до Учкуевки курсирует маршрутка № 50, а летом еще и регулярные автобусы из Бахчисарая, Инкермана и Симферополя. Пляж растянулся на полтора километра, он песчаный и комфортный, но в высокий сезон — слишком многолюдный. Далее на север — трехкилометровый пляж Любимовка (песочно-галечный). Отдыхающих тут все же меньше, чем на Учкуевке.