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РИА Новости

Власти Севастополя отказались от городских туалетов по 4,5 миллиона рублей

20:30 06.09.2019
1243
© РИА Новости / Василий БатановНа одном из пляжей города Севастополя
На одном из пляжей города Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев отменил закупку 10 общественных туалетов по 4,5 миллиона за единицу, сравнив их с космическими кораблями.
Ранее севастопольское госбюджетное учреждение "Парки и скверы" объявило конкурс на приобретение 10 санитарных комплексов. Согласно описанию, туалетный модуль является автономным, мобильным, для круглогодичного использования и не требует дополнительных пусконаладочных работ, с четырьмя отдельными помещениями с независимыми входами. Общий максимальный объём финансирования поставки составлял более 43 миллионов рублей, информация была опубликована на сайте госзакупок.
"Меня, честно говоря, редко можно чем-то удивить. Но этот "креатив" сотрудников департамента горхозяйства даже меня поразил. Возникло даже подозрение – не трансформируются ли в случае необходимости эти туалеты в космические корабли? Но выяснилось, что нет", - сказал журналистам Развожаев.
Глава города отметил, что качественные общественные туалеты необходимы Севастополю, где во многих районах нет элементарной канализации, но важна соразмерность и первоочередность мер.
"Да, люди пишут, что мало общественных туалетов, но все должно быть соразмерно здравому смыслу. Без Wi-Fi и USB-подзарядок мы можем обойтись, а без канализации нормальной нельзя. Поручил вице-губернатору Владимиру Базарову вопросы закупок департамента городского хозяйства взять под личный контроль", - сказал Развожаев.
Лучшие пляжи Севастополя
© Depositphotos / SomeMeans

Красивейшие пляжи Севастополя — на Фиоленте, здесь, пожалуй, самые живописные виды западного побережья Крымского полуострова.

Мыс Фиолент
1 из 11

Красивейшие пляжи Севастополя — на Фиоленте, здесь, пожалуй, самые живописные виды западного побережья Крымского полуострова.

© Depositphotos / SomeMeans
© РИА Новости / Василий Батанов

Над пляжами возвышается мыс, с которого просматриваются многочисленные бухты.

Мыс Фиолент на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма
2 из 11

Над пляжами возвышается мыс, с которого просматриваются многочисленные бухты.

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Пляж Яшмовый получил такое название из-за бежево-желтых кварцевых камней на берегу. Здесь есть прокат лежаков, раздевалки и туалеты, а также водные развлечения.

Отдыхающие на Яшмовом пляже у мыса Фиолент в Севастополе
3 из 11

Пляж Яшмовый получил такое название из-за бежево-желтых кварцевых камней на берегу. Здесь есть прокат лежаков, раздевалки и туалеты, а также водные развлечения.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Добираться до пляжей Фиолента не очень просто. Лучше по воде (на рейсовых или экскурсионных катерах). По суше: у разъезда "Пятый километр" нужно сесть в маршрутку "Фиолент", выйти на остановке "Монастырь", миновать дачи "Первомайского", далее — по лестнице Свято-Георгиевского монастыря (а это 800 ступенек вниз, а потом, соответственно, наверх).

Отдыхающие на Яшмовом пляже в Севастополе
4 из 11

Добираться до пляжей Фиолента не очень просто. Лучше по воде (на рейсовых или экскурсионных катерах). По суше: у разъезда "Пятый километр" нужно сесть в маршрутку "Фиолент", выйти на остановке "Монастырь", миновать дачи "Первомайского", далее — по лестнице Свято-Георгиевского монастыря (а это 800 ступенек вниз, а потом, соответственно, наверх).

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Гораздо проще добираться до пляжа в Учкуевке. От остановки "Площадь Захарова" на северной стороне Севастополя до Учкуевки курсирует маршрутка № 50, а летом еще и регулярные автобусы из Бахчисарая, Инкермана и Симферополя. Пляж растянулся на полтора километра, он песчаный и комфортный, но в высокий сезон — слишком многолюдный. Далее на север — трехкилометровый пляж Любимовка (песочно-галечный). Отдыхающих тут все же меньше, чем на Учкуевке.

Отдыхающие на пляже в Учкуевке
5 из 11

Гораздо проще добираться до пляжа в Учкуевке. От остановки "Площадь Захарова" на северной стороне Севастополя до Учкуевки курсирует маршрутка № 50, а летом еще и регулярные автобусы из Бахчисарая, Инкермана и Симферополя. Пляж растянулся на полтора километра, он песчаный и комфортный, но в высокий сезон — слишком многолюдный. Далее на север — трехкилометровый пляж Любимовка (песочно-галечный). Отдыхающих тут все же меньше, чем на Учкуевке.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На пляже Солнечном у подножья Херсонеса — смесь гальки и песка. Есть навесы от солнца, душевые, раздевалки и кафе. Проезд троллейбусами № 1 и 2, маршруткой № 2, 6 и 400, автобусом № 76В — до остановки "Техучилище". До пляжа идти около километра по улице Гавена, а затем через парк.

Отдыхающие на территории Херсонеса Таврического в Севастополе
6 из 11

На пляже Солнечном у подножья Херсонеса — смесь гальки и песка. Есть навесы от солнца, душевые, раздевалки и кафе. Проезд троллейбусами № 1 и 2, маршруткой № 2, 6 и 400, автобусом № 76В — до остановки "Техучилище". До пляжа идти около километра по улице Гавена, а затем через парк.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© Фото : Юрий Югансон

Еще недавно парк рядом с музеем-заповедником “Херсонес Таврический” на северо-востоке Гагаринского района Севастополя был заброшенным, а пляж вдоль него — неухоженным. Полтора года назад он открылся после реконструкции и получил имя Анны Ахматовой. В парке есть беседки и ротонда, детские площадки, качели и горки, а также площадки для игры в волейбол, баскетбол и теннис.

Парк имени Анны Ахматовой
7 из 11

Еще недавно парк рядом с музеем-заповедником “Херсонес Таврический” на северо-востоке Гагаринского района Севастополя был заброшенным, а пляж вдоль него — неухоженным. Полтора года назад он открылся после реконструкции и получил имя Анны Ахматовой. В парке есть беседки и ротонда, детские площадки, качели и горки, а также площадки для игры в волейбол, баскетбол и теннис.

© Фото : Юрий Югансон
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк

В районе Балаклавской бухты несколько пляжей. Один из них — Мраморный. Небольшой — около 100 метров в длину, есть пляжные зонты и шезлонги. Добираться проблематично: пешком несколько километров, либо можно воспользоваться электрокаром.

Отдыхающие на пляже Мраморный в поселке Балаклава района Севастополя
8 из 11

В районе Балаклавской бухты несколько пляжей. Один из них — Мраморный. Небольшой — около 100 метров в длину, есть пляжные зонты и шезлонги. Добираться проблематично: пешком несколько километров, либо можно воспользоваться электрокаром.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Василий Батанов

В самом городе несколько популярных мест отдыха на побережье: у парка Победы, а также пляжи Омега и Хрустальный. Попасть сюда несложно, с инфраструктурой все в порядке.

Отдыхающие на одном из пляжей города Севастополя
9 из 11

В самом городе несколько популярных мест отдыха на побережье: у парка Победы, а также пляжи Омега и Хрустальный. Попасть сюда несложно, с инфраструктурой все в порядке.

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Пляж Хрустальный — фактически бетонные плиты. Это, конечно, не особенно удобно и приятно, зато в самом центре города — в Арт-бухте.

Отдыхающие на Хрустальном пляже в Севастополе в Крыму
10 из 11

Пляж Хрустальный — фактически бетонные плиты. Это, конечно, не особенно удобно и приятно, зато в самом центре города — в Арт-бухте.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Рядом с городским пляжем Хрустальный — несколько стильных ресторанов, отель и спа-комплекс.

Ресторан на пляже Хрустальный, Севастополь
11 из 11

Рядом с городским пляжем Хрустальный — несколько стильных ресторанов, отель и спа-комплекс.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
1 из 11

Красивейшие пляжи Севастополя — на Фиоленте, здесь, пожалуй, самые живописные виды западного побережья Крымского полуострова.

© Depositphotos / SomeMeans
2 из 11

Над пляжами возвышается мыс, с которого просматриваются многочисленные бухты.

© РИА Новости / Василий Батанов
3 из 11

Пляж Яшмовый получил такое название из-за бежево-желтых кварцевых камней на берегу. Здесь есть прокат лежаков, раздевалки и туалеты, а также водные развлечения.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
4 из 11

Добираться до пляжей Фиолента не очень просто. Лучше по воде (на рейсовых или экскурсионных катерах). По суше: у разъезда "Пятый километр" нужно сесть в маршрутку "Фиолент", выйти на остановке "Монастырь", миновать дачи "Первомайского", далее — по лестнице Свято-Георгиевского монастыря (а это 800 ступенек вниз, а потом, соответственно, наверх).

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
5 из 11

Гораздо проще добираться до пляжа в Учкуевке. От остановки "Площадь Захарова" на северной стороне Севастополя до Учкуевки курсирует маршрутка № 50, а летом еще и регулярные автобусы из Бахчисарая, Инкермана и Симферополя. Пляж растянулся на полтора километра, он песчаный и комфортный, но в высокий сезон — слишком многолюдный. Далее на север — трехкилометровый пляж Любимовка (песочно-галечный). Отдыхающих тут все же меньше, чем на Учкуевке.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 11

На пляже Солнечном у подножья Херсонеса — смесь гальки и песка. Есть навесы от солнца, душевые, раздевалки и кафе. Проезд троллейбусами № 1 и 2, маршруткой № 2, 6 и 400, автобусом № 76В — до остановки "Техучилище". До пляжа идти около километра по улице Гавена, а затем через парк.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 11

Еще недавно парк рядом с музеем-заповедником “Херсонес Таврический” на северо-востоке Гагаринского района Севастополя был заброшенным, а пляж вдоль него — неухоженным. Полтора года назад он открылся после реконструкции и получил имя Анны Ахматовой. В парке есть беседки и ротонда, детские площадки, качели и горки, а также площадки для игры в волейбол, баскетбол и теннис.

© Фото : Юрий Югансон
8 из 11

В районе Балаклавской бухты несколько пляжей. Один из них — Мраморный. Небольшой — около 100 метров в длину, есть пляжные зонты и шезлонги. Добираться проблематично: пешком несколько километров, либо можно воспользоваться электрокаром.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
9 из 11

В самом городе несколько популярных мест отдыха на побережье: у парка Победы, а также пляжи Омега и Хрустальный. Попасть сюда несложно, с инфраструктурой все в порядке.

© РИА Новости / Василий Батанов
10 из 11

Пляж Хрустальный — фактически бетонные плиты. Это, конечно, не особенно удобно и приятно, зато в самом центре города — в Арт-бухте.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
11 из 11

Рядом с городским пляжем Хрустальный — несколько стильных ресторанов, отель и спа-комплекс.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
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Михаил РазвожаевСевастопольОбщество
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