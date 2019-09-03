Бархатный сезон в Севастополе. Лучшие пляжи западного побережья Крыма

На черноморских курортах начинается бархатный сезон — жара спадает, цены на отдых снижаются, семьи с детьми и студенты разъезжаются по домам, а на южных базарах все еще огромный выбор сезонных фруктов и овощей. Если вы собираетесь базироваться в Севастополе, то, помимо разнообразия исторических и культурных достопримечательностей, в городе-герое и вокруг него можно найти удобные и уединенные пляжи, которые становятся в сентябре все менее многолюдными. Мест для отдыха на побережье Черного моря здесь несколько десятков. О самых лучших пляжах Севастополя и окрестностей — в фотоленте РИА Новости.