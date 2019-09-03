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РИА Новости
Туризм

Бархатный сезон в Севастополе. Лучшие пляжи западного побережья Крыма

08:00 03.09.2019 (обновлено: 08:08 03.09.2019)
579
На черноморских курортах начинается бархатный сезон — жара спадает, цены на отдых снижаются, семьи с детьми и студенты разъезжаются по домам, а на южных базарах все еще огромный выбор сезонных фруктов и овощей. Если вы собираетесь базироваться в Севастополе, то, помимо разнообразия исторических и культурных достопримечательностей, в городе-герое и вокруг него можно найти удобные и уединенные пляжи, которые становятся в сентябре все менее многолюдными. Мест для отдыха на побережье Черного моря здесь несколько десятков. О самых лучших пляжах Севастополя и окрестностей — в фотоленте РИА Новости.
© Depositphotos / SomeMeans

Красивейшие пляжи Севастополя — на Фиоленте, здесь, пожалуй, самые живописные виды западного побережья Крымского полуострова

Мыс Фиолент
1 из 11

Красивейшие пляжи Севастополя — на Фиоленте, здесь, пожалуй, самые живописные виды западного побережья Крымского полуострова

© Depositphotos / SomeMeans
© РИА Новости / Василий Батанов

Над пляжами возвышается мыс, с которого просматриваются многочисленные бухты

Мыс Фиолент на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма
2 из 11

Над пляжами возвышается мыс, с которого просматриваются многочисленные бухты

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Пляж Яшмовый получил такое название из-за бежево-желтых кварцевых камней на берегу. Здесь есть прокат лежаков, раздевалки и туалеты, а также водные развлечения

Отдыхающие на Яшмовом пляже у мыса Фиолент в Севастополе
3 из 11

Пляж Яшмовый получил такое название из-за бежево-желтых кварцевых камней на берегу. Здесь есть прокат лежаков, раздевалки и туалеты, а также водные развлечения

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Добираться до пляжей Фиолента не очень просто. Лучше по воде (на рейсовых или экскурсионных катерах). По суше: у разъезда "Пятый километр" нужно сесть в маршрутку "Фиолент", выйти на остановке "Монастырь", миновать дачи "Первомайского", далее — по лестнице Свято-Георгиевского монастыря (а это 800 ступенек вниз, а потом, соответственно, наверх)

Отдыхающие на Яшмовом пляже в Севастополе
4 из 11

Добираться до пляжей Фиолента не очень просто. Лучше по воде (на рейсовых или экскурсионных катерах). По суше: у разъезда "Пятый километр" нужно сесть в маршрутку "Фиолент", выйти на остановке "Монастырь", миновать дачи "Первомайского", далее — по лестнице Свято-Георгиевского монастыря (а это 800 ступенек вниз, а потом, соответственно, наверх)

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Гораздо проще добираться до пляжа в Учкуевке. От остановки "Площадь Захарова" на северной стороне Севастополя до Учкуевки курсирует маршрутка № 50, а летом еще и регулярные автобусы из Бахчисарая, Инкермана и Симферополя. Пляж растянулся на полтора километра, он песчаный и комфортный, но в высокий сезон — слишком многолюдный. Далее на север — трехкилометровый пляж Любимовка (песочно-галечный). Отдыхающих тут все же меньше, чем на Учкуевке

Отдыхающие на пляже в Учкуевке
5 из 11

Гораздо проще добираться до пляжа в Учкуевке. От остановки "Площадь Захарова" на северной стороне Севастополя до Учкуевки курсирует маршрутка № 50, а летом еще и регулярные автобусы из Бахчисарая, Инкермана и Симферополя. Пляж растянулся на полтора километра, он песчаный и комфортный, но в высокий сезон — слишком многолюдный. Далее на север — трехкилометровый пляж Любимовка (песочно-галечный). Отдыхающих тут все же меньше, чем на Учкуевке

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На пляже Солнечном у подножья Херсонеса — смесь гальки и песка. Есть навесы от солнца, душевые, раздевалки и кафе. Проезд троллейбусами № 1 и № 2, маршруткой № 2, № 6 и № 400, автобусом № 76В — до остановки "Техучилище". До пляжа идти около километра по улице Гавена, а затем через парк

Отдыхающие на территории Херсонеса Таврического в Севастополе
6 из 11

На пляже Солнечном у подножья Херсонеса — смесь гальки и песка. Есть навесы от солнца, душевые, раздевалки и кафе. Проезд троллейбусами № 1 и № 2, маршруткой № 2, № 6 и № 400, автобусом № 76В — до остановки "Техучилище". До пляжа идти около километра по улице Гавена, а затем через парк

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© Фото : Юрий Югансон

Еще недавно парк рядом с музеем-заповедником “Херсонес Таврический” на северо-востоке Гагаринского района Севастополя был заброшенным, а пляж вдоль него — неухоженным. Полтора года назад пляж открылся после реконструкции и получил имя Анны Ахматовой. В парке есть беседки и ротонда, детские площадки, качели и горки, а также площадки для игры в волейбол, баскетбол и теннис

Парк имени Анны Ахматовой
7 из 11

Еще недавно парк рядом с музеем-заповедником “Херсонес Таврический” на северо-востоке Гагаринского района Севастополя был заброшенным, а пляж вдоль него — неухоженным. Полтора года назад пляж открылся после реконструкции и получил имя Анны Ахматовой. В парке есть беседки и ротонда, детские площадки, качели и горки, а также площадки для игры в волейбол, баскетбол и теннис

© Фото : Юрий Югансон
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк

В районе Балаклавской бухты несколько пляжей. Один из них — Мраморный. Небольшой — около 100 метров в длину, есть пляжные зонты и шезлонги. Добираться проблематично: пешком несколько километров, либо можно воспользоваться электрокаром

Отдыхающие на пляже Мраморный в поселке Балаклава района Севастополя
8 из 11

В районе Балаклавской бухты несколько пляжей. Один из них — Мраморный. Небольшой — около 100 метров в длину, есть пляжные зонты и шезлонги. Добираться проблематично: пешком несколько километров, либо можно воспользоваться электрокаром

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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© РИА Новости / Василий Батанов

В самом городе несколько популярных мест отдыха на побережье: у парка Победы, а также пляжи Омега и Хрустальный. Попасть сюда несложно, с инфраструктурой все в порядке

Отдыхающие на одном из пляжей города Севастополя
9 из 11

В самом городе несколько популярных мест отдыха на побережье: у парка Победы, а также пляжи Омега и Хрустальный. Попасть сюда несложно, с инфраструктурой все в порядке

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Пляж Хрустальный — фактически бетонные плиты. Это, конечно, не особенно удобно и приятно, зато в самом центре города — в Арт-бухте

Отдыхающие на Хрустальном пляже в Севастополе в Крыму
10 из 11

Пляж Хрустальный — фактически бетонные плиты. Это, конечно, не особенно удобно и приятно, зато в самом центре города — в Арт-бухте

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Рядом с городским пляжем Хрустальный — несколько стильных ресторанов, отель и спа-комплекс

Ресторан на пляже Хрустальный, Севастополь
11 из 11

Рядом с городским пляжем Хрустальный — несколько стильных ресторанов, отель и спа-комплекс

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
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