Кабмин Украины назначил одиннадцать новых заместителей министров

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в пятницу назначил 11 новых заместителей министров, сообщила пресс-служба правительства.

"Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-торгового представителя Украины Тараса Качку", - говорится в сообщении.

Сообщается, что были назначены замминистра в министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, министерство финансов, министерство развития общин и территорий, Минобразования, Минсоцполитики, а также назначен заместитель вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Кроме того, правительство на заседании согласовало увольнение семи заместителей министров, а также кадровые назначения в регионах.

"Так, министры приняли проекты решений президента Украины (Владимира Зеленского - ред.) об увольнении Юлии Светличной с должности председателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА). И приняли соответствующий проект решения президента о ее повторном назначении председателем Харьковской ОГА", - говорится в сообщении.