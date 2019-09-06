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РИА Новости

Кабмин Украины назначил одиннадцать новых заместителей министров

19:43 06.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗаседание кабинета министров Украины
Заседание кабинета министров Украины
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в пятницу назначил 11 новых заместителей министров, сообщила пресс-служба правительства.
"Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-торгового представителя Украины Тараса Качку", - говорится в сообщении.
Сообщается, что были назначены замминистра в министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, министерство финансов, министерство развития общин и территорий, Минобразования, Минсоцполитики, а также назначен заместитель вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Кроме того, правительство на заседании согласовало увольнение семи заместителей министров, а также кадровые назначения в регионах.
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"Так, министры приняли проекты решений президента Украины (Владимира Зеленского - ред.) об увольнении Юлии Светличной с должности председателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА). И приняли соответствующий проект решения президента о ее повторном назначении председателем Харьковской ОГА", - говорится в сообщении.
Кроме того, были согласованы назначения трех заместителей председателя Ивано-Франковской ОГА.
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