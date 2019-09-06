Правительство Украины предложило создать агентство по управлению госдолгом

Депутаты и кабинет министров на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве

КИЕВ, 6 сен – РИА Новости. Правительство Украины намерено создать агентство по управлению госдолгом, окончательное решение за Верховной радой, заявил в пятницу на брифинге министр кабмина Дмитрий Дубилет.

Минфин Украины ранее заявил, что государственный долг Украины в июле вырос на 2,04 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем - до 82,4 миллиарда долларов.

"Минфин создает новый центральный орган власти, отдельное агентство, которое будет отвечать за государственный долг", - заявил Дубилет.