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РИА Новости

Правительство Украины предложило создать агентство по управлению госдолгом

19:37 06.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты и кабинет министров на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты и кабинет министров на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 сен – РИА Новости. Правительство Украины намерено создать агентство по управлению госдолгом, окончательное решение за Верховной радой, заявил в пятницу на брифинге министр кабмина Дмитрий Дубилет.
Минфин Украины ранее заявил, что государственный долг Украины в июле вырос на 2,04 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим месяцем - до 82,4 миллиарда долларов.
"Минфин создает новый центральный орган власти, отдельное агентство, которое будет отвечать за государственный долг", - заявил Дубилет.
По его словам, предложение направлено на утверждение в парламент. Дубилет отметил, что после создания нового органа вопрос работы с госдолгом будет деполитизирован, это европейская практика.
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