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РИА Новости

Зеленский уволил троих своих советников

19:24 06.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил внештатных советников Михаила Федорова, Владимира Бородянского и Андрея Загороднюка, которые вошли в новый состав кабинета министров.
Верховная рада Украины 29 августа утвердила новый состав кабмина. Вице-премьером по вопросам цифровой трансформации стал депутат от партии "Слугу народа" Михаил Фёдоров, Бородянский возглавил министерство молодежи, культуры и спорта, Загороднюк стал главой Минобороны.
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29 августа, 21:14Радио
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Как сообщается на сайте украинского президента в пятницу, Зеленский тремя указами освободил Федорова, Бородянского и Загороднюка "от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)".
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