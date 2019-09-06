Зеленский уволил троих своих советников

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил внештатных советников Михаила Федорова, Владимира Бородянского и Андрея Загороднюка, которые вошли в новый состав кабинета министров.
Верховная рада Украины 29 августа утвердила новый состав кабмина. Вице-премьером по вопросам цифровой трансформации стал депутат от партии "Слугу народа" Михаил Фёдоров, Бородянский возглавил министерство молодежи, культуры и спорта, Загороднюк стал главой Минобороны.
Как сообщается на сайте украинского президента в пятницу, Зеленский тремя указами освободил Федорова, Бородянского и Загороднюка "от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)".