"Оппозиционная платформа" внесла в Раду проект о списании долгов за ЖКУ

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" заявила, что зарегистрировала в Верховной раде законопроект о списании долгов населения за услуги жилищно-коммунального хозяйства, размер которых достиг 57 миллиардов гривен (2,3 миллиарда долларов).
"Проект закона о списании задолженности населения за поставки природного газа, централизованное отопление и снабжение горячей водой, снабжение электрической энергией, которая сформировалась по состоянию на 1 января 2019 года, подготовленный фракцией "Оппозиционная платформа - За жизнь", зарегистрирован в Верховной раде", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии в пятницу.
Антисоциальная и экономически необоснованная политика, которая проводилась последние пять лет в сфере жилищно-коммунального хозяйства, привела к шокирующему росту цен на энергоносители и жилищно-коммунальные услуги для рядовых граждан, резкому сокращению их платёжеспособности и социальной защищенности, увеличила масштабы бедности в стране, напомнили в партии.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
Цена на газ для населения на Украине еще с 1 ноября повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги. Повышение цены на газ для населения Украины было ключевым требованием Международного валютного фонда в рамках предоставления очередного кредитного транша.