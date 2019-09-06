"Оппозиционная платформа" внесла в Раду проект о списании долгов за ЖКУ

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" заявила, что зарегистрировала в Верховной раде законопроект о списании долгов населения за услуги жилищно-коммунального хозяйства, размер которых достиг 57 миллиардов гривен (2,3 миллиарда долларов).

"Проект закона о списании задолженности населения за поставки природного газа, централизованное отопление и снабжение горячей водой, снабжение электрической энергией, которая сформировалась по состоянию на 1 января 2019 года, подготовленный фракцией "Оппозиционная платформа - За жизнь", зарегистрирован в Верховной раде", - говорится в заявлении , опубликованном на сайте партии в пятницу.

Антисоциальная и экономически необоснованная политика, которая проводилась последние пять лет в сфере жилищно-коммунального хозяйства, привела к шокирующему росту цен на энергоносители и жилищно-коммунальные услуги для рядовых граждан, резкому сокращению их платёжеспособности и социальной защищенности, увеличила масштабы бедности в стране, напомнили в партии.

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.