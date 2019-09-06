Адвокат заявил об угрозе срыва освобождения заключенных россиян и украинцев

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Украинский адвокат Валентин Рыбин в пятницу заявил, что освобождение удерживаемых лиц Украиной и РФ под угрозой срыва из-за того, что Служба безопасности Украины не доставила в пункт сбора одного из его участников.
"Состоянием на 16.45 (совпадает с мск – ред.) 6 сентября 2019 года в одном из следственных изоляторов Украины остается человек, гражданин РФ, фамилию которого я пока не называю, которого СБ Украины почему-то не доставила в пункт сбора лиц участвующих в обмене", - сказал Рыбин в видеообращении под названием "Обмен под угрозой срыва", опубликованном на его странице в Facebook.
Адвокат призвал всех причастных соблюдать ранее достигнутые договоренности.
"Я предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Я надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть", - заключил Рыбин.