Адвокат заявил об угрозе срыва освобождения заключенных россиян и украинцев

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Украинский адвокат Валентин Рыбин в пятницу заявил, что освобождение удерживаемых лиц Украиной и РФ под угрозой срыва из-за того, что Служба безопасности Украины не доставила в пункт сбора одного из его участников.

"Я предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Я надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть", - заключил Рыбин.