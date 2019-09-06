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РИА Новости

Адвокат заявил об угрозе срыва освобождения заключенных россиян и украинцев

18:30 06.09.2019 (обновлено: 18:32 06.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАдвокат Валентин Рыбин
Адвокат Валентин Рыбин
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Украинский адвокат Валентин Рыбин в пятницу заявил, что освобождение удерживаемых лиц Украиной и РФ под угрозой срыва из-за того, что Служба безопасности Украины не доставила в пункт сбора одного из его участников.
"Состоянием на 16.45 (совпадает с мск – ред.) 6 сентября 2019 года в одном из следственных изоляторов Украины остается человек, гражданин РФ, фамилию которого я пока не называю, которого СБ Украины почему-то не доставила в пункт сбора лиц участвующих в обмене", - сказал Рыбин в видеообращении под названием "Обмен под угрозой срыва", опубликованном на его странице в Facebook.
Адвокат призвал всех причастных соблюдать ранее достигнутые договоренности.
"Я предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Я надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть", - заключил Рыбин.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Россия
Валентин РыбинСитуация на УкраинеРоссияКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Такие дела делаются молча, а этот попугай пиарится.
6 сентября, 18:39
ВЗВолодя З
18023047
Так то этот адвокат помог очень многим при власти Порошенко,да и сейчас продолжает. Его избивали и не слабо,сжигали автомобиль и прочее.Думаю ему виднее как делать и не на диване у компа.
6 сентября, 21:28
АААлекс. А.
6500112
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