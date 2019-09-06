Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых идут переговоры с Россией

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы, заявил украинский адвокат Валентин Рыбин.

"В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах", — сказал Рыбин в видеообращении, опубликованном в фейсбуке.

При этом он отметил, что СБУ поставила процесс одновременного освобождения под угрозу срыва.

По данным юриста, по ситуации на 16:45 один гражданин России, которого должны освободить, остается в украинском СИЗО.

Адвокат призвал всех причастных соблюдать ранее достигнутые договоренности.

"Я предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть", — заключил Рыбин.

В другом видеообращении Рыбин уточнил, что, по его данным, из списка на взаимное освобождение исключили "гражданина Российской Федерации Гаджиева Руслана Джупалавича".