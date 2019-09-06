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РИА Новости

Зеленский помиловал лиц, об освобождении которых идут переговоры с Россией

18:11 06.09.2019 (обновлено: 21:02 06.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы, заявил украинский адвокат Валентин Рыбин.

"В пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах", — сказал Рыбин в видеообращении, опубликованном в фейсбуке.

При этом он отметил, что СБУ поставила процесс одновременного освобождения под угрозу срыва.
По данным юриста, по ситуации на 16:45 один гражданин России, которого должны освободить, остается в украинском СИЗО.
Адвокат призвал всех причастных соблюдать ранее достигнутые договоренности.
"Я предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть", — заключил Рыбин.
В другом видеообращении Рыбин уточнил, что, по его данным, из списка на взаимное освобождение исключили "гражданина Российской Федерации Гаджиева Руслана Джупалавича".
Накануне Владимир Путин заявил, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
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Владимир ЗеленскийКиевВ миреСитуация на УкраинеРоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Ну все, теперь Путину никого из храбрых украинских моряков не получится обменять. Сидит и голову ломает, как ему быть, и никак не может придумать. 1:0 в пользу Зеленского! Глядишь, и обыграет врага.
6 сентября, 19:18
Naum Vygodsky
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Первое полезное дело.
6 сентября, 18:20
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