Палата лордов утвердила проект о переносе Brexit

ЛОНДОН, 6 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Палата лордов британского парламента утвердила, как и ожидалось, принятый 4 сентября палатой общин законопроект переносе Brexit при отсутствии сделки с ЕС.

Палата общин приняла законопроект - вопреки позиции правительства - вечером в среду. Он обяжет премьера просить ЕС о переносе срока Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения. Накануне члены палаты лордов заявили, что не будут блокировать законопроект и примут его в пятницу. Документ получит одобрение королевы и станет законом, как ожидается, в понедельник, 9 сентября.

"Да, скорее всего, королевское одобрение будет получено в самом начале следующей недели", - подтвердил РИА Новости источник в Консервативной партии.