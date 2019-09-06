Роскомнадзор напомнил соцсетям о запрете на политрекламу 7 и 8 сентября

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Роскомнадзор призвал Google, YouTube, Facebook и Instagram не допустить распространения 7 и 8 сентября политической рекламы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом ведомство отметило, что если Google и Facebook допустят такую рекламу 7-8 сентября, РФ расценит это как вмешательство в дела страны и воспрепятствование выборам.

"Роскомнадзор направил представителям компаний Google LLC (в т.ч. YouTube) и Facebook Inc. (в т.ч. Instagram) обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках", - говорится в сообщении.