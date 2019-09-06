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РИА Новости

Роскомнадзор напомнил соцсетям о запрете на политрекламу 7 и 8 сентября

17:43 06.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваFacebook
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Роскомнадзор призвал Google, YouTube, Facebook и Instagram не допустить распространения 7 и 8 сентября политической рекламы, говорится в сообщении на сайте ведомства.
При этом ведомство отметило, что если Google и Facebook допустят такую рекламу 7-8 сентября, РФ расценит это как вмешательство в дела страны и воспрепятствование выборам.
"Роскомнадзор направил представителям компаний Google LLC (в т.ч. YouTube) и Facebook Inc. (в т.ч. Instagram) обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках", - говорится в сообщении.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области
Вчера, 14:48РИА Новости
Роскомнадзор напомнил о запрете предвыборной агитации 7 и 8 сентября
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