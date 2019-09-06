Житель Йоркшира обрушился на Джонсона с критикой, встретив его на улице

ЛОНДОН, 6 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подвергся резкой критике со стороны жителя города Морли, которого он встретил на улице во время посещения Западного Йоркшира в пятницу.
"Вы играете в игры. Вы должны быть в Брюсселе, вести переговоры. Где идут переговоры? Почему вы в Морли, в Лидсе? Вы играете в игры, и все это знают. Вы только говорите последние шесть недель и ничего не сказали. Вы играете в игры с парламентом, с людьми. Вы играете с этими выборами. Вы должны быть в Брюсселе и вести переговоры", - обратился к Джонсону мужчина, явно очень раздраженный положением дел в стране и поведением премьера.
Вся сцена была заснята журналистами из пула премьера.
Когда Джонсону удавалось вставить слово, он говорил: "Я хочу, чтобы мы покинули ЕС 31 октября. Давайте проведем выборы".
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. Парламент, опасаясь, что премьер выведет страну из ЕС без соглашения, поддержал законопроект, не дающий ему этого сделать. Тех консерваторов, которые поддержали законопроект, Джонсон исключил из партии, а сам внес предложение о проведении досрочных всеобщих выборов.