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РИА Новости

Житель Йоркшира обрушился на Джонсона с критикой, встретив его на улице

17:30 06.09.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10. 24 июля 2019
Премьер-министр Борис Джонсон выступает перед журналистами у резиденции на Даунинг-стрит, 10. 24 июля 2019
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 6 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подвергся резкой критике со стороны жителя города Морли, которого он встретил на улице во время посещения Западного Йоркшира в пятницу.
"Вы играете в игры. Вы должны быть в Брюсселе, вести переговоры. Где идут переговоры? Почему вы в Морли, в Лидсе? Вы играете в игры, и все это знают. Вы только говорите последние шесть недель и ничего не сказали. Вы играете в игры с парламентом, с людьми. Вы играете с этими выборами. Вы должны быть в Брюсселе и вести переговоры", - обратился к Джонсону мужчина, явно очень раздраженный положением дел в стране и поведением премьера.
Вся сцена была заснята журналистами из пула премьера.
Когда Джонсону удавалось вставить слово, он говорил: "Я хочу, чтобы мы покинули ЕС 31 октября. Давайте проведем выборы".
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. Парламент, опасаясь, что премьер выведет страну из ЕС без соглашения, поддержал законопроект, не дающий ему этого сделать. Тех консерваторов, которые поддержали законопроект, Джонсон исключил из партии, а сам внес предложение о проведении досрочных всеобщих выборов.
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонБрюссельЕвросоюзВеликобританияЛидсВ мире
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