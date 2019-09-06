Житель Йоркшира обрушился на Джонсона с критикой, встретив его на улице

"Вы играете в игры. Вы должны быть в Брюсселе, вести переговоры. Где идут переговоры? Почему вы в Морли, в Лидсе? Вы играете в игры, и все это знают. Вы только говорите последние шесть недель и ничего не сказали. Вы играете в игры с парламентом, с людьми. Вы играете с этими выборами. Вы должны быть в Брюсселе и вести переговоры", - обратился к Джонсону мужчина, явно очень раздраженный положением дел в стране и поведением премьера.