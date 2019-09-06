Валерия рассказала, что потеряла ребенка от Иосифа Пригожина

Продюсер Иосиф Пригожин с супругой, певицей Валерией на первой Российской национальной музыкальной премии в Крокус Сити Холле в Москве

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Певица Валерия рассказала, что пережила выкидыш в начале отношений с продюсером Иосифом Пригожиным. Личными переживаниями она Певица Валерия рассказала, что пережила выкидыш в начале отношений с продюсером Иосифом Пригожиным. Личными переживаниями она поделилась в программе "Судьба человека" на "Россия 1".

"Я заболела очень сильно гриппом и приняла большую дозу антибиотиков, так как не знала, что беременна", – рассказала артистка.

Примерно через две недели она поняла, что ждет ребенка. На тот момент Валерия была на втором месяце беременности. Врачи пытались успокоить артистку и говорили, что нужно ждать и надеяться.

"Но произошло отторжение плода. А пережили мы это, как всегда, просто в работе, так как на следующий день мне нужно лететь на гастроли", – поделилась Валерия.