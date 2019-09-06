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РИА Новости

Валерия рассказала, что потеряла ребенка от Иосифа Пригожина

17:15 06.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин с супругой, певицей Валерией на первой Российской национальной музыкальной премии в Крокус Сити Холле в Москве
Продюсер Иосиф Пригожин с супругой, певицей Валерией на первой Российской национальной музыкальной премии в Крокус Сити Холле в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Певица Валерия рассказала, что пережила выкидыш в начале отношений с продюсером Иосифом Пригожиным. Личными переживаниями она поделилась в программе "Судьба человека" на "Россия 1".
"Я заболела очень сильно гриппом и приняла большую дозу антибиотиков, так как не знала, что беременна", – рассказала артистка.
Примерно через две недели она поняла, что ждет ребенка. На тот момент Валерия была на втором месяце беременности. Врачи пытались успокоить артистку и говорили, что нужно ждать и надеяться.
"Но произошло отторжение плода. А пережили мы это, как всегда, просто в работе, так как на следующий день мне нужно лететь на гастроли", – поделилась Валерия.
Певица призналась, что работа всегда помогает им с супругом "залечить раны".
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