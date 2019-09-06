Джонсон обвинил оппозицию в намерении "запереть" Британию в Евросоюзе

"Что я вижу сейчас – это то, что Лейбористская и Шотландская национальная партии на пару пытаются запереть нас в ЕС, тогда как пришло время просто сделать это (выйти из ЕС – ред.). Я хочу уже, наконец, сделать это, и, думаю, народ этой страны тоже хочет этого, и я считаю, что можно быть гораздо более позитивно настроенными насчет этого", - заявил премьер, находящийся сейчас в парламенте, журналистам.