Зеленский обновил состав СНБО

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны, советующий указ опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Согласно указу президента, в персональный состав СНБО ввели премьера Украины Алексея Гончарука, министра обороны Андрея Загороднюка и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Также президент утвердил в персональном составе СНБО главу СБ Украины Ивана Баканова, министра иностранных дел Вадима Пристайко и генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Кроме того, Зеленский вывел из состава СНБО экс-главу СБ Украины Василия Грицака, бывшего премьера Владимира Гройсмана, экс-главу МИД Павла Климкина, бывшего генпрокурора Юрия Луценко, бывшего спикера Рады Андрея Парубия, экс-министра юстиции Павла Петренко и бывшего главу Минобороны Степана Полторака.