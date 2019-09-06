Первым замом генпрокурора Украины назначили скандально известного Касько

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил своим первым заместителем Виталия Касько, в отношении которого возбуждали уголовное дело по подозрению в мошенничестве, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

В 2016 году Генпрокуратура сообщила Касько о подозрении в мошенничестве. По информации ведомства, Касько незаконно завладел служебной квартирой, ее рыночная стоимость на тот момент составляла около 70 тысяч долларов. Печерский районный суд Киева позднее освободил Касько под личное обязательство. В январе 2017 года прокуратура Киева закрыла уголовное дело в отношении Касько.