Первым замом генпрокурора Украины назначили скандально известного Касько

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил своим первым заместителем Виталия Касько, в отношении которого возбуждали уголовное дело по подозрению в мошенничестве, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
В 2016 году Генпрокуратура сообщила Касько о подозрении в мошенничестве. По информации ведомства, Касько незаконно завладел служебной квартирой, ее рыночная стоимость на тот момент составляла около 70 тысяч долларов. Печерский районный суд Киева позднее освободил Касько под личное обязательство. В январе 2017 года прокуратура Киева закрыла уголовное дело в отношении Касько.
"Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора", - говорится в сообщении.
По информации Генпрокуратуры, Касько в 2014 году был назначен заместителем генерального прокурора Украины и уволился в 2016 году.
16 января 2017, 14:48РИА НовостиНа Украине закрыли дело против экс-заместителя генпрокурора Касько