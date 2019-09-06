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РИА Новости

Первым замом генпрокурора Украины назначили скандально известного Касько

16:30 06.09.2019
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© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© Фото : страница ГПУ в Facebook
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил своим первым заместителем Виталия Касько, в отношении которого возбуждали уголовное дело по подозрению в мошенничестве, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
В 2016 году Генпрокуратура сообщила Касько о подозрении в мошенничестве. По информации ведомства, Касько незаконно завладел служебной квартирой, ее рыночная стоимость на тот момент составляла около 70 тысяч долларов. Печерский районный суд Киева позднее освободил Касько под личное обязательство. В январе 2017 года прокуратура Киева закрыла уголовное дело в отношении Касько.
"Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора", - говорится в сообщении.
По информации Генпрокуратуры, Касько в 2014 году был назначен заместителем генерального прокурора Украины и уволился в 2016 году.
Площадь Независимости в Киеве
16 января 2017, 14:48РИА Новости
На Украине закрыли дело против экс-заместителя генпрокурора Касько
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Ситуация на УкраинеВиталий КаськоГенеральная прокуратура РФКиевУкраинаВ мире
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