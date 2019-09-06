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РИА Новости

Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой

16:17 06.09.2019 (обновлено: 16:18 06.09.2019)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Последствия проникновения грабителя на загородный участок председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На кадрах видно, что металлический забор, установленный вокруг дома, сильно поврежден. Судя по всему, злоумышленник сломал несколько прутьев заграждения и смог "отворить" его, как калитку.
Ночью неизвестный совершил разбойное нападение на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой в Подмосковье. Преступник в маске проник на террасу через окно, ударил хозяйку электрошокером, после чего убежал. Из дома ничего не пропало. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище". Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Памфилова не стала отменять запланированные мероприятия. Утром она открыла конференцию "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение" и приняла участие в дискуссии. Позднее председатель ЦИК сообщила, что чувствует себя нормально и у нее все хорошо.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
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Нападение на Эллу ПамфиловуЭлла ПамфиловаМосковская областьИстраПроисшествия
Популярные комментарии
Надо же, как оперативно. А простому человеку по голове дадут, ограбят. И полицаи ещё на него повесят. Сам виноват.
6 сентября, 17:40
Денис В
1000102
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