Появилось видео последствий взлома дома Памфиловой

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Последствия проникновения грабителя на загородный участок председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой сняли на видео. Ролик Последствия проникновения грабителя на загородный участок председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой сняли на видео. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что металлический забор, установленный вокруг дома, сильно поврежден. Судя по всему, злоумышленник сломал несколько прутьев заграждения и смог "отворить" его, как калитку.

Ночью неизвестный совершил разбойное нападение на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой в Подмосковье. Преступник в маске проник на террасу через окно, ударил хозяйку электрошокером, после чего убежал. Из дома ничего не пропало. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище". Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.