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РИА Новости
Союзное государство

Медведев назвал сроки подготовки документов по интеграции с Белоруссией

16:03 06.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что документы по интеграции экономик России и Белоруссии будут подготовлены в сжатые сроки.
"Самая важная часть нашей совместной деятельности для того, чтобы к началу декабря, как я уже сказал во время наших переговоров в расширенном составе, уже выйти на окончательные версии документов для представления их президентам двух стран. Будем стараться в эти крайне сжатые сроки уложить всю эту работу", - сказал Медведев по итогам российско-белорусских переговоров.
Он отметил, что они с премьером Белоруссии Сергеем Румасом выясняли, как это организовать, на каких площадках, "потому что это большое количество нормативных актов, большое количество просто подходов, которые нужно выработать, согласовать, и воплотить сначала в "дорожные карты", а потом, уже в следующем году, в проекты нормативных актов".
"То есть это начало очень и очень большой работы. Надеюсь, мы все с этой работой справимся должным образом, поскольку от результатов этой работы зависит успех нашего интеграционного проекта, успех Союзного государства, наполнение союзного договора вот этими новыми реалиями, для того, чтобы экономики наших стран были ближе для того", - добавил Медведев.
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"Как говаривал классик: "Цели известны, за работу, товарищи", - подытожил Медведев.
Во вторник пресс-секретарь премьера Белоруссии Александра Исаева сообщила РИА Новости, что проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Премьер республики Сергей Румас сообщил, что в начале сентября рассчитывает провести встречу с российским коллегой Дмитрием Медведевым, чтобы парафировать эту программу действий.
По данным белорусской стороны, в ней заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа "две страны - один рынок". К 1 ноября по этому документу должны быть подготовлены около 28 "дорожных карт" в различных сферах.
Ранее Румас отмечал, что в документе нет вопросов политического характера. Он не исключил, что после парафирования этого документа кабмины двух стран опубликуют его для того, чтобы "у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов суверенитета".
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В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. С российской стороны этой группой руководит глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской – глава Минэкономики Дмитрий Крутой. Орешкин в августе заявлял, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции двух стран сняты. Крутой отмечал, что стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года. Восьмого декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства.
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Союзное государствоСергей РумасМаксим ОрешкинДмитрий МедведевАлександр ЛукашенкоМинистерство экономического развития РФМоскваБелоруссияРоссияЭкономика
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