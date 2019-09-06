Центробанк выступил за развитие накопительного элемента пенсий

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Банк России выступает за развитие накопительной составляющей в пенсионной системе и видит потенциал в совершенствовании существующей системы пенсионных накоплений, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Дискуссии у нас еще идут. Безусловно, мы за то, чтобы развивался накопительный элемент в пенсионной системе. На наш взгляд, это важно и для повышения благосостояния пенсионеров, и для длинных денег... Есть потенциал и в совершенствовании нынешней системы пенсионных накоплений", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Как сообщил в конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев, Минфин РФ совместно с ЦБ в начале сентября представят новую модель формирования пенсионных накоплений, называться индивидуальным пенсионным капиталом (ИПК), как планировалось ранее, она не будет.

Согласно концепции ИПК, которую разрабатывали Минфин и ЦБ, ключевым отличием нового механизма должно было стать то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагалось, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане могли бы направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом, согласно концепции, могли бы стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.