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РИА Новости

Центробанк выступил за развитие накопительного элемента пенсий

15:47 06.09.2019 (обновлено: 15:54 06.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Банк России выступает за развитие накопительной составляющей в пенсионной системе и видит потенциал в совершенствовании существующей системы пенсионных накоплений, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Дискуссии у нас еще идут. Безусловно, мы за то, чтобы развивался накопительный элемент в пенсионной системе. На наш взгляд, это важно и для повышения благосостояния пенсионеров, и для длинных денег... Есть потенциал и в совершенствовании нынешней системы пенсионных накоплений", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
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Как сообщил в конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев, Минфин РФ совместно с ЦБ в начале сентября представят новую модель формирования пенсионных накоплений, называться индивидуальным пенсионным капиталом (ИПК), как планировалось ранее, она не будет.
Согласно концепции ИПК, которую разрабатывали Минфин и ЦБ, ключевым отличием нового механизма должно было стать то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагалось, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане могли бы направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом, согласно концепции, могли бы стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.
Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что рассчитывает на запуск механизма ИПК с 2020 года.
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Эльвира НабиуллинаАлексей МоисеевАнтон СилуановЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФМоскваРоссияЭкономика
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